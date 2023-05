Fior 2 Bior: l’artiste ivoirien honoré au Mali

- Publicité-

Bonne nouvelle pour le rappeur ivoirien Fior 2 Bior. L’artiste a été honoré lors de la deuxième édition des Renouveau Fôly Awards, qui s’est déroulée le samedi 20 mai sur l’esplanade du Centre International de Conférence de Bamako (CICB).

Avec une série de titres à succès tels que « Gnonmi avec lait », « Godo Godo » et « O’cho », Fior 2 Bior ne cesse de ravir de nombreux mélomanes. En plus de ses performances scéniques en Côte d’Ivoire et ailleurs, l’artiste ne cesse de rafler des prix. Après celui du meilleur hit de l’année aux African Talents Awards, de l’artiste de l’année aux African Talents Awards et de la révélation de l’année aux Ivoires Élites Awards en 2021, Fior de Bior vient encore d’ajouter une nouvelle distiontion à sa liste.

En effet, le rappeur ivoirien a été distingué lors de la deuxième édition des Renouveau Fôly Awards au Mali. Très honoré, il a exprimé sa gratitude envers les organisateurs de la cérémonie à travers une publication sur sa page Facebook, où il a également remercié sa majesté le Roi 12-12 du Mali.

« Je suis très heureux d’être honoré pour la première fois au Mali lors de la 2ème édition du Renouveau Fôly Awards. Grand merci aux organisateurs et aussi à mon papa sa majesté le Roi 12-12 du Malia, a-t-il écrit.

