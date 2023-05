Finale LDC: Real ou City? la préférence du vice-président de l’Inter Milan

-Publicité-

Dans des propos pour Sky Sports, le vice-président de l’Inter Milan Javier Zanetti a confié qu’il espère éviter le Real Madrid en finale de la Ligue des champions.

Après sa victoire contre son rival milanais lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions mardi soir (1-0, 3-0 score cumulé), l’Inter Milan s’est qualifié pour la finale de la compétition. Les Nerazzurri retrouvent cette étape de la C1, pour la première fois depuis 2010, année de leur dernier sacre. Et pour remporter le trophée, les protégés de Simone Inzaghi auront face à eux du très lourd, notamment Manchester City ou le Real Madrid qui s’affrontent ce mercredi soir. Deux épouvantails pour les Interistes, mais le vice-président du club, Javier Zanetti, a une préférence quant à l’identité de leur futur adversaire.

«Ce groupe méritait de disputer une finale de Ligue des champions après 13 ans d’attente (l’Inter avait battu le Bayern 2-0 à l’époque). Mais j’espère que ce ne sera pas Madrid car cela semble être une compétition faite pour eux« , a indiqué la légende argentine de l’Inter Milan sur Sky Sports. Il a ensuite saluer la performance de son compatriote Lautaro Martínez, lors du match retour contre le Milan AC: « Il fait une carrière extraordinaire. Il grandit et maintenant c’est une référence très importante dans l’équipe. Il est très heureux ici, il a trouvé sa maison, sa famille, ils sont heureux d’être à l’Inter et j’espère qu’ils pourront l’être encore plus longtemps.»

Si le Real Madrid n’est plus à présenter en Ligue des champions, la mission sera également très compliquée pour l’Inter Milan dans l’histoire d’une finale contre Manchester City. Le club anglais a sans doute le plus beau football du monde et peu en plus compter sur son goleador, Erling Haaland.

