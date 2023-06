Finale LDC: les compos officielles de Manchester City-Inter Milan

-Publicité-

Manchester City et l’Inter Milan s’affrontent ce samedi (20h, GMT+1) en finale de la Ligue des champions. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

La saison de football s’achève sur la scène européenne ce samedi, avec la finale de la Ligue des champions qui aura lieu au Stade Olympique Atatürk à Istanbul en Turquie. Cette saison, c’est Manchester City et l’Inter Milan qui vont s’affronter lors de l’ultime match de la compétition pour tenter de remporter la Coupe aux grandes oreilles.

Pour ce choc, Pep Guardiola a aligné son équipe en 3-2-4-1. Le brésilien Ederson Moraes prend place dans les buts Mancuniens derrière Nathan AKé, Ruben Dias et Manuel Akanji, alignés en défense. John Stones et Rodri Hernandez occupent le double pivot. Seul en pointe, Erling Braut Haaland est soutenu par Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan et Jack Grealish.

En face, l’Inter Milan évoluera également dans un système a trois défenseurs (3-5-2) avec André Onana dans les buts. Devant lui, Matteo Darmian, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni constituent la défense. Les rôles de pistons sont occupées par Denzel Dumfries et Federico Dimarco. Dzeko et Lautaro Martinez sont associés en attaque.

Les compos officielles

Manchester City : Ederson – Akanji, Dias, Aké – Stones, Rodri – Bernardo, De Bruyne, Gündogan, Grealish – Haaland

Inter Milan : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco – Dzeko, Martinez

