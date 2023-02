Finale CHAN 2023: le sélectionneur du Sénégal n’a pas peur de l’Algérie

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, ne craint pas les Fennecs alors que les Lions de la Téranga affrontent l’Algérie, samedi, en finale du CHAN 2023.

Le Sénégal affronte l’Algérie samedi prochain, au stade Nelson Mandela à Alger. Un choc entre les deux équipes comptant pour la finale du CHAN 2023. Invaincus depuis le début du tournoi avec une démonstration de force face au Niger (5-0) en demi-finale, les Fennecs partent favoris face aux Lions de la Téranga qui ont difficilement écarté Madagascar (1-0).

Le sélectionneur Pape Thiaw s’est prononcé sur cette rencontre qui, selon lui, sera spectaculaire et merveilleuse. S’il reconnait que l’Algérie est favorite en tant que pays hôte et avec l’avantage du public, Thiaw est confiant en les capacités de son équipe. Le coach sénégalais assure que ses hommes ont les moyens pour vaincre les Renards algérien. « Nous sommes conscients que notre adversaire en finale est une équipe forte, mais nous les avons déjà affrontés et nous sommes prêts pour les surmonter« , a déclaré Thiaw, rapporté par fennecfootball.com.

Le technicien sénégalais est conscient de l’importance de cette finale et a déclaré : « Une finale ça se gagne, ça ne se joue pas« . Thiaw est déterminé à amener son équipe à la victoire, malgré l’avantage de l’Algérie en tant que pays hôte. Vivement donc ce weekend!