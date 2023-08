Finale Arab Cup: Kalidou Koulibaly promet l’enfer à Sadio Mané et Cristiano Ronaldo

Le défenseur central d’Al Hilal, Kalidou Koulibaly, a prévenu Sadio Mané et Cristiano Ronaldo que son équipe va tout donner pour remporter le sacre, alors que le club de Riyad affronte ce samedi Al Nassr en finale de la Coupe Arabe.

L’apéritif avant le début du championnat 2023-2024 très attendu de l’Arabie Saoudite? Le club d’Al Hilal et tous ses recrues, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic Savic, Malcom et Ruben Neves, affrontent ce samedi Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana et Marcelo Brozovic.

Un match comptant pour la finale de la Coupe Arabe des clubs champions. Un choc au sommet entre deux clubs saoudiens qui promet des étincelles, à l’aube du début de la Saudi Pro League qui démarre dans quelques jours.

Et déjà les hostilités ont commencé hors des terrains. Arrivé cet été en provenance de Chelsea, Kalidou Koulibaly a prévenu ses adversaires d’Al-Nassr, dont son compatriote Sadio Mané et le Portugais Cristiano Ronaldo. Sur Twitter, le défendeur sénégalais a lancé un message assez clair : « Jusqu’au bout : on va tout donner ! ».

Le duo Mané-Ronaldo est donc prévenu. Le roc défensif ne compte rien laisser le dépasser. Mais pour cela, il faudra que le Sénégalais fasse mieux que lors de ses sorties chez les Blues où son passage n’aura été qu’un échec. Face à une attaque d’Al Nassr qui a réalisé de belles choses ces derniers jours, les mots seuls ne suffiront certainement pas.

