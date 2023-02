FInAB 2023: Ulrich Adjovi reçu par le président Patrice Talon

Alors que le festival international des arts du Bénin (FInAB) bat son plein dans plusieurs grandes villes du Bénin, le promoteur culturel Ulrich Adjovi a été reçu par le chef de l’Etat, le Président Patrice Talon à son domicile vendredi denier. Une occasion choisie par le chantre de la rupture pour féliciter Ulrich Adjovi pour cette initiative culturelle.

Le festival international des arts du Bénin FInAB a été lancé le mardi 14 février 2023 à la page de Fidjrossè en présence de plusieurs personnalités dont le ministre des Sports Oswad Homécky. Pendant que le FInAB suit son court normal, Ulrich Adjovi a été reçu par Patrice Talon le samedi 18 février 2023.

Ulrich Adjovi reçu par le président Patrice Talon @ FB

« Je suis honoré d’avoir été reçu par le Chef d’Etat, Son Excellence Monsieur Patrice Talon et son épouse. J’ai été touché et ému de savoir que nos actions étaient remarquées par la plus haute autorité de notre pays », s’est réjouit le PDG du groupe Empire. Lors de cette rencontre, Patrice Talon lui a témoigné toute son admiration pour ses projets en faveur de l’art, de la culture et du tourisme qui cadrent avec sa vision de « révéler le Bénin ».

« Le Festival International des Arts du Bénin s’inscrit totalement dans cette dynamique. Le Chef de l’Etat nous a encouragé à aller plus loin et à impacter davantage », a confié Ulrich Adjovi. A noter que le festival international des Arts du Bénin a pour objectif de promouvoir la culture béninoise et africaine. « Par cet évènement national, nous espérons drainer un public élargi, les amateurs d’art et de culture, les professionnels du monde de l’Art, les artistes, la diaspora, les estivants et divers », a expliqué Ulrich Adjovi.