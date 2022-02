Fin de l’espoir au Maroc: le petit Rayan, extrait du puits ce soir, est mort

Les opérations de secours sur le terrain s’étaient intensifiées autour du puits, avec des bulldozers, pour extraire Rayan, cinq ans, tombé mardi. Ce samedi soir, après des jours de forage ayant tenu le pays en haleine, les secours l’ont ressorti sur une civière. Il n’a pas survécu.

Tous les efforts d’un pays n’auront pas suffi. Le petit Rayan, bloqué au fond d’un puits depuis cinq jours dans le nord du Maroc, est mort, a indiqué samedi soir le cabinet royal dans un communiqué. Quelques minutes avant, il avait été extrait par les secouristes du puits dans lequel il était tombé depuis mardi, non loin de la localité de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen.

Le petit garçon marocain Rayan bloqué au fond d’un puits depuis cinq jours dans le nord du Maroc est mort, a indiqué samedi soir le cabinet royal dans un communiqué. « A la suite du tragique accident qui a coûté la vie à l’enfant Rayan Oram, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé les parents du défunt, mort après être tombé dans un puits », précise le communiqué en arabe.

Coincé dans un trou de 32 mètres de profondeur

Engagés dans une course contre la montre, les secouristes marocains progressaient très lentement samedi pour tenter de sauver le petit Rayan . Le garçonnet « apparaît allongé sur le côté, de dos » dans les images d’une caméra d’inspection intégrée au puits exigu où il est tombé mardi, mais il est « impossible d’affirmer qu’il est vivant avec certitude », avait déclaré à l’AFP un responsable de l’opération de sauvetage, Abdelhadi Tamrani.

Le chef sauveteur gardait cependant « de grands espoirs » de l’extraire vivant de ce trou étroit et profond de 32 mètres, creusé près de la résidence familiale à Ighrane, non loin du village de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen. Les secouristes se sont efforcés de faire parvenir de l’oxygène et de l’eau à travers des tubes et bouteilles descendus jusqu’à Rayan, sans certitude qu’il ait pu les utiliser, selon des journalistes de l’AFP.