FIFA-The Best : tous les nommés sont connus

Après que France Football ait dévoilé les finalistes pour le Ballon d’Or, la FIFA à annoncé à son tour ce jeudi les nominés dans les diverses catégories de son prix FIFA-The Best.

La catégorie la plus en vue de ces distinctions sera évidemment le prix FIFA The Best du meilleur joueur de l’année. Lionel Messi tentera à nouveau de décrocher le titre grâce à sa victoire en Coupe du Monde au Qatar. Kylian Mbappé figure également parmi les nominés, mais la liste est dominée par l’armada de Manchester City, composée d’Erling Haaland, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Rodri et Kevin De Bruyne.

Chez les femmes, il n’est guère étonnant de constater la présence de plusieurs joueuses qui se sont distinguées lors de la dernière Coupe du Monde féminine remportée par l’Espagne. Cependant, il est important de souligner que Putellas, tenante du titre, ne figure pas dans la liste des candidates.

Comme un rappel important, les listes sont établies par un groupe d’experts composé de 11 femmes et 11 hommes. Les nommés ont été sélectionnés en fonction de leurs performances entre le 1er août 2022 et le 20 août 2023. Pour désigner les successeurs de Lionel Messi et d’Alexia Putellas, les supporters peuvent dès à présent exercer leur droit de vote sur les plateformes officielles de la FIFA.

Tous les nommés

Nommées pour le prix The Best – Joueuse de la FIFA

Aitana Bonmatí (Espagne) ; Linda Caicedo (Colombie) ; Rachel Daly (Angleterre) ; Kadidiatou Diani (France) ; Caitlin Foord (Australie) ; Mary Fowler (Australie) ; Alex Greenwood (Angleterre) ; Jennifer Hermoso (Espagne) ; Lindsey Horan (États-Unis) ; Amanda Ilestedt (Suède) ; Lauren James (Angleterre) ; Sam Kerr (Australie) ; Mapi León (Espagne) ; Hinata Miyazawa (Japon) ; Salma Paralluelo (Espagne) ; Keira Walsh (Angleterre).

Nommés pour le prix The Best – Joueur de la FIFA

Julián Álvarez (Argentine) ; Marcelo Brozović (Croatie) ; Kevin De Bruyne (Belgique) ; İlkay Gündoğan (Allemagne) ; Erling Haaland (Norvège) ; Rodrigo (Rodri) Hernández Cascante (Espagne) ; Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie) ; Kylian Mbappé (France) ; Lionel Messi (Argentine) ; Victor Osimhen (Nigeria) ; Declan Rice (Angleterre) ; Bernardo Silva (Portugal).

Nommé(e)s pour le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

Peter Gerhardsson (Suède) ; Jonatan Giráldez (Espagne) ; Tony Gustavsson (Suède) ; Emma Hayes (Angleterre) ; Sarina Wiegman (Pays-Bas).

Nommés pour le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin

Pep Guardiola (Espagne) ; Simone Inzaghi (Italie) ; Ange Postecoglou (Australie) ; Luciano Spalletti (Italie) ; Xavi (Espagne).

Nommées pour le prix The Best – Gardienne de but de la FIFA

Mackenzie Arnold (Australie) ; Ann-Katrin Berger (Allemagne) ; Catalina Coll (Espagne) ; Mary Earps (Angleterre) ; Christiane Endler (Chili) ; Zećira Mušović (Suède) ; Sandra Paños García-Villamil (Espagne).

Nommés pour le prix The Best – Gardien de but de la FIFA

Yassine Bounou (Maroc) ; Thibaut Courtois (Belgique) ; Ederson (Brésil) ; André Onana (Cameroun) ; Marc-André ter Stegen (Allemagne).

Nommé(e)s pour le Prix des Supporters de la FIFA

Club Atlético Colón de Santa Fe fan (Argentine) ; Fran Hurndall (Angleterre) ; Miguel Ángel, supporter de Millonarios (Colombie).

