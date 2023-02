FIFA The Best: Ronaldo remet une distinction spéciale à Márcia Aoki, la veuve du roi Pelé

Au cours de la cérémonie FIFA-The Best 2022, organisée ce lundi soir à la salle Pleyel à Paris, l’institution du football mondial a tenu à rendre hommage à Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé en lui offrant un trophée individuel à titre posthume.

Lors du début de la cérémonie FIFA-The Best, l’instance internationale a décidé de rendre un hommage vibrant au Roi Pelé, décédé le 29 décembre dernier. Le roi du football a été évoqué dès le début de l’événement, lorsque le président de la Fifa, Gianni Infantino, a rappelé l’importance de l’ancien joueur pour l’histoire du football.

« Un joueur en avance sur son temps »

Une vidéo spéciale a été projetée, rappelant la vie et la carrière de Pelé, le seul athlète à avoir remporté trois Coupes du monde. Puis, Ronaldo Fenômeno a été appelé sur scène pour être chargé de remettre un trophée spécial à l’épouse de Pelé, Márcia Aoki.

« Quand je pense a Pelé, je me rappelle un joueur en avance sur son temps.”, a confié Ronaldo. « Un sportif qui m’a inspiré autant qu’il a inspiré tout un peuple. Lorsque je me suis blessé au genou pour la première fois, en 2000, il m’a rendu visite à la maison. Il m’a apporté de l’amour et de l’affection dans une des phases les plus difficiles de ma vie. Deux ans plus tard, il assistait à un des plus beaux moments de ma vie, quand, avec mes coéquipiers, nous remportions la Coupe du Monde de la FIFA en République de Corée et au Japon. »

« Il nous manque terriblement »

M. Infantino s’est exprimé en marge de la cérémonie et en présence de la veuve de Pelé, Marcia Aoki. Le Président de la FIFA a souligné que l’héritage du Brésilien vivrait éternellement, même si le football mondial a perdu une icône.

« Le Roi, O Rei, Pelé. Qu’est-ce qui n’a pas été dit sur lui ? Pelé est l’incarnation du football, tout simplement. Il nous a quittés et il nous manque terriblement. Mais Pelé est éternel. Il est parmi nous, il est toujours avec nous et il le restera à jamais. J’aimerais remercier sa famille d’être présente à nos côtés, ce soir. Muito obrigado pela sua presença. Merci beaucoup. »

Suite au discours du Président Infantino, la veuve de Pelé est montée sur scène pour recevoir le prix The Best Special Award, en mémoire de son défunt mari. Elle en a profité pour remercier les supporters, les joueurs et les organisateurs du monde entier. « Je me sens reconnaissante, reconnaissante et reconnaissante », a-t-elle confié.

