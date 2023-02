Brésil: Márcia Aoki, la veuve du roi Pelé, ne recevra rien de l’héritage laissé par son mari

La veuve du roi du football n’aura pas droit à la fortune laissée par Pelé. En effet, la loi empêche Márcia Aoki, veuve de Pelé, d’être l’une des héritières de la légende du football.

La fortune estimée à plus de 14 millions d’euros, lissée par Edson Arantes do Nascimento sera divisée entre les six enfants de l’ancien joueur, considérés comme les héritiers directs de Pelé. L’élément marquant dans ce partage qui qui attire l’attention est que Marcia Aoki, la veuve de Pelé, ne répond pas aux critères pour être héritière directe du joueur.

La raison pour laquelle Marcia Aoki ne fait pas partie des héritiers de l’ancien joueur est due à des impositions légales destinées à ceux qui se marient après 70 ans. Selon le Code civil brésilien, la veuve n’a aucun droit lorsque l’union est célébrée au-delà de 70 ans. Et Pelé a épousé Marcia à l’âge de 75 ans. La veuve était le troisième mariage du joueur, qui a laissé six enfants.

En outre, la législation empêche également les couples de choisir le régime de répartition de l’héritage à ce stade de la vie, étant obligés de maintenir le régime de la séparation des biens. Ainsi, en théorie, Aoki n’aurait le droit de conserver que les biens acquis avant et après le mariage qui sont à son nom.

Avec cela, pour avoir droit aux biens, Marcia Aoki devra se battre en justice pour le changement d’interprétation de la loi. Depuis 2022, la Cour suprême (STF) a été saisie d’actions visant à obtenir des exceptions dans l’interprétation de la loi.