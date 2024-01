FIFA The Best 2023: Lionel Messi absent de la cérémonie

-Publicité-

En lice pour remporter le trophée FIFA The Best de l’année 2023 qui sera décerné ce lundi soir à Londres, Lionel Messi ne sera pas présent à la cérémonie, selon les informations de la presse argentine.

Lionel Messi sera le grand absent à la cérémonie des FIFA The Best 2023 qui se tiendra ce lundi 15 janvier à Londres. Un évènement au cours duquel seront récompensés les meilleurs acteurs du cuir rond de l’année. Si le gratin du foot mondial sera bien évidemment de la partie, un invité et pas des moindres va briller par son absence.

Selon les informations de Direc TV Sports Argentina, Lionel Messi ne sera pas à cette cérémonie de remise de trophée. D’après le média ibérique, le Champion du monde 2022 a décidé de rester aux Etats-Unis et poursuivre la pré-saison avec l’Inter Miami qui affronte Salvador vendredi prochain.

Septuple Ballon d’Or, Lionel Messi fait partie des finalistes pour le trophée The Best 2023, aux côtés d’Erling Haaland, grand favori pour remporter le prix, et la star du PSG, Kylian Mbappé. L’Argentin a remporté le Graal à deux reprises. En 2019, il a reçu le prix pour la première fois en battant le Néerlandais Virgil Van Dijk et le Portugais Cristiano Ronaldo, tandis que l’année dernière, il a battu Mbappé et Benzema, après avoir remporté la Coupe du Monde.