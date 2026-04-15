FIFA Series 2026 : Brésil bat la Zambie 6-1

La sélection zambienne a vécu une matinée difficile face au Brésil lors des FIFA Series féminines 2026, s’inclinant lourdement 6-1 à l’Arène de Pantanal. Cette défaite nette met en lumière l’écart qui sépare actuellement les Copper Queens des meilleures nations du football féminin et sert de constation rude avant les échéances internationales à venir.

Après une première période dominée par les Brésiliennes, les Zambiennes ont esquissé un sursaut d’orgueil au retour des vestiaires. Alors que le score penchait en faveur du Brésil peu après la reprise, la capitaine Barbra Banda a réduit la marque à la 50e minute, offrant un bref espoir à son équipe. Cet instant de brillance individuelle n’a toutefois pas suffi pour inverser la tendance, le Brésil reprenant rapidement le contrôle de la rencontre et accentuant son avance.

Ce revers s’ajoute au match déjà difficile joué contre le Canada, perdu 4-0, et pose la question de l’adaptation tactique et mentale des Zambiennes face à des adversaires aux ressources offensives supérieures. L’équipe aura l’opportunité de corriger le tir lors de sa dernière sortie du tournoi, programmée le 18 avril contre la Corée du Sud.

Analyse et perspectives

Sur le plan tactique, le Brésil a su exploiter les espaces et multiplier les attaques rapides, mettant en difficulté une défense zambienne parfois dépassée par la vitesse et la précision des transmissions adverses. Les entraîneurs de la sélection nationale devront travailler sur la coordination défensive et la gestion des transitions pour mieux résister à ce type d’adversaires.

Au-delà des ajustements techniques, ces rencontres constituent un banc d’essai utile pour jauger le niveau de préparation et identifier les joueurs capables de porter l’équipe. Les matchs restants du tournoi permettront d’observer si les Copper Queens parviennent à tirer des enseignements concrets et à retrouver des ressources offensives plus régulières.