FIFA: les promesses d’Infantino pour son nouveau mandat

Réélu ce jeudi pour un nouveau mandat à la tête de la FIFA, Gianni Infantino a fait plusieurs promesses pour le développement du football dans le monde.

Lors du 73e Congrès de la FIFA ce jeudi à Kigali, Gianni Infantino a été officiellement réélu à la tête de l’instance pour un nouveau mandat de quatre ans. Candidat à sa propre succession, et sans aucun adversaire déclaré, le dirigeant suisse a été reconduit par acclamation des présidents des fédérations membres réunis. Ce nouveau mandat d’Infantino va porter sur la période 2023-2027.

Dans son discours d’ouverture de ce 73e congrès de la FIFA, le dirigeant suisse a indiqué tout ce qu’il aura à faire pour son nouveau mandat. «Il y a beaucoup à faire et nous sommes là pour organiser des compétitions et développer le football. Pour les compétitions nous allons organiser la plus grande Coupe du monde féminine de la Fifa jamais organisée en 2023. On va passer de 24 à 32 équipes. Nous organiserons aussi la plus grande Coupe du monde masculine en 2026 en passant à 48 équipes.

Ce sera pour beaucoup de pays leur première Coupe du monde et nous devons être inclusifs. Nous avons aussi décidé de créer une nouvelle Coupe du monde des clubs qui se jouera tous les quatre ans avec les 32 meilleures équipes du monde qui joueront à un endroit pour décider qui sera le meilleur club du monde. On va faire quelque chose de similaire pour organiser une compétition féminine aussi« , a déclaré le dirigeant suisse, relayé par RMC Sports.

Gianni Infantino aura donc quatre nouvelles années pour décider du futur du football mondial. Et il a déjà visiblement plusieurs idées.