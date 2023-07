FIFA: le Ghana veut organiser la Coupe du monde 2038

-Publicité-

Le Ghana envisage d’organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2038 dans le cadre de son plan de développement national à long terme, comme l’a révélé la Commission nationale de planification du développement (NDPC).

Selon le directeur de la Commission nationale de planification du développement du Ghana, le Dr Nii Moi Thompson, le pays a prévu d’accueillir l’événement mondial dans 15 ans conformément au plan de développement du pays. Le plan est de faire du Ghana l’une des destinations sportives ultimes au monde.

Cependant, il a souligné que la candidature dépendait de l’atteinte par les autorités locales d’objectifs financiers et d’infrastructure spécifiques définis dans le projet de plan de développement national, qui a été récemment soumis au gouvernement. Le plan de développement prévoit la construction d’un stade Black Star à la pointe de la technologie, l’installation devant être le lieu phare de la candidature du Ghana.

Les Black Stars visent à accueillir de grands événements internationaux, notamment la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. Alors que la prochaine Coupe du monde en 2026 devrait être co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’hôte de l’édition 2030 n’a pas encore été décidé, le Maroc faisant équipe avec le Portugal et l’Espagne dans leur candidature.

Le Ghana a accueilli pour la dernière fois un tournoi majeur de football masculin en 2008 lorsqu’il a obtenu une troisième place à la Coupe d’Afrique des Nations. Le géant ouest africain pourrait suivre les traces de l’Afrique du Sud en tant que deuxième nation africaine à accueillir un tel tournoi mondial si sa probable candidature est retenue.

