FIFA: la sénégalaise Fatma Samoura annonce son départ du Secrétariat Général

La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, va quitter son poste à la fin de l’année après sept ans, en tant que femme la plus en vue travaillant dans le football mondial, a annoncé l’instance dirigeante du football.

Samoura conservera le poste qu’elle occupait depuis 2016 jusqu’à la Coupe du monde féminine de cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande et partira à la fin de l’année, a annoncé la FIFA. « La FIFA est aujourd’hui une organisation mieux gouvernée, plus ouverte, plus fiable et plus transparente. Je quitterai la FIFA avec un grand sentiment de fierté et d’épanouissement« , a déclaré Samoura dans un communiqué.

« J’avais prévu d’annoncer d’abord cette nouvelle aux membres du Conseil de la FIFA, la semaine prochaine, mais mon poste a fait l’objet d’énormément de spéculations ces derniers mois. Aujourd’hui, je suis pleinement concentrée sur les préparatifs et la livraison de la Coupe du Monde Féminine, qui débutera prochainement en Australie et Nouvelle-Zélande. Je me réjouis de consacrer ces six prochains mois à la concrétisation des onze objectifs annoncés par le Président Infantino lors du Congrès de la FIFA tenu en mars dernier à Kigali. L’an prochain, j’aimerais passer plus de temps auprès de ma famille. Je suis tombée amoureuse du football à l’âge de huit ans et je suis honorée d’avoir pris part à cette aventure», a fait savoir la Secrétaire Générale de la FIFA.

Ancienne coordinatrice humanitaire de l’ONU au Nigeria, la Sénégalaise, âgée de 60 ans, a été recrutée de manière inattendue il y a sept ans, peu après l’élection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA. Elle est devenue la première femme, la première personne noire, la première musulmane et la première non européenne à être la meilleure administratrice de la FIFA.

Cependant, le style pratique d’Infantino en tant que président exécutif a signifié que Samoura a souvent eu du mal à établir un rôle public clairement défini. « Fatma a été la première femme et la première Africaine à être nommée à un poste aussi important à la FIFA, a déclaré Infantino. Nous respectons la décision de Fatma et je tiens à la remercier pour son dévouement et son engagement envers le football. »

Le temps de Samoura à la FIFA comprenait la supervision des Coupes du monde masculines disputées en Russie et au Qatar, et l’attribution de l’édition 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle a également supervisé la restructuration de la FIFA qui comprenait la nomination de deux secrétaires généraux adjoints et la création d’une nouvelle division de football féminin.

