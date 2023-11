FIFA: Gianni Infantino condamne les violences lors de Brésil-Argentine

Dans un message posté en Story Instagram ce mercredi, le président de la FIFA Gianni Infantino a fermement condamné les violences qu’il y a eu lors du choc entre le Brésil et l’Argentine, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les violences en marge du choc entre le Brésil et l’Argentine continuent de faire parler. Dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires du Mondial 2026, les Argentins, leader de la zone CONMEBOL, sont allés s’imposer au Maracana sur la plus courte des marges (1-0). Une rencontre qui a toutefois été ternie par des affrontements entre supporters avant le coup d’envoi, qui a d’ailleurs été retardé de 30 minutes à cause de ces incidents. Pire, des policiers ont été filmé en train de frapper certains supporters.

Des images choquantes que condamnent fermement le président de la FIFA, Gianni Infantino. «La violence dans le football est totalement inacceptable, tant sur le terrain qu’en dehors. Ce type d’évènements, tels que ceux survenus lors du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et l’Argentine au stade Maracana, sont inacceptables dans notre sport et dans notre société. Sans exception, tous les joueurs, supporters, staff et managers ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir jouer et apprécier le football, et j’appelle les autorités compétentes à veiller à ce que cela soit respecté dans tous les domaines», déclare le président de la FIFA en story Instagram.

Le communiqué de la CONMEBOL

Ces incidents ont également fait réagir la CONMEBOL (confédération sud-américaine), qui a pondu un long communiqué pour apporter des précisions.

« Suite aux événements survenus lors des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026 et dans un souci d’information du public, il convient d’apporter la précision suivante : la CONMEBOL condamne toute forme de violence et coopérera toujours avec les actions visant à éradiquer la violence, le racisme, la xénophobie et la discrimination. En ce sens, la Confédération sud-américaine travaille systématiquement à l’éradication de ce fléau qui affecte le football sud-américain et mondial,

et est disposée à continuer à collaborer à toute initiative visant à éradiquer l’intolérance et la violence dans le sport. Elle note également que la CONMEBOL n’est pas l’organisatrice des éliminatoires de la Coupe du Monde. L’élaboration des règles régissant les éliminatoires, ainsi que la décision d’ouvrir une enquête et l’application d’éventuelles sanctions, sont des attributions exclusives de la FIFA ».