FIFA FIFPRO: les finalistes pour le World 11 2023 avec Ronaldo, Messi et Bellingham

-Publicité-

La FIFA FIFPRO a dévoilé les candidats en lice pour figurer dans le onze mondial de l’année 2023 dans les catégories masculine et féminine. Le Word 11 sera dévoilé lors des The Best FIFA Football Awards à Londres, en Angleterre, le lundi 15 janvier.

La FIFA FIFPro est la seule récompense mondiale du football décernée exclusivement par des footballeurs professionnels avec plus de 28 000 joueurs qui ont voté. L’attaquant d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, 38 ans, actuellement le meilleur buteur de la Saudi Pro League avec 20 buts, est rejoint sur la liste par le vainqueur de la Coupe du monde 2022 pour l’Argentine, Lionel Messi.

Du même Pays:

Sur la liste figurent également le capitaine du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, la sensation du Real Madrid, Jude Bellingham, et le triple vainqueur de Manchester City, Erling Haaland. L’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, et l’ancien attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, sont également présents.

Comme l’a indiqué la FIFPro, le gardien, trois défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants qui auront reçu le plus de votes seront sélectionnés dans l’équipe de l’année. La dernière place dans le World 11 sera ensuite attribuée au joueur de champ restant ayant obtenu le deuxième plus grand nombre de voix.

Les joueurs masculins ont été nominés pour leurs performances du 19 décembre 2022 au 20 août 2023 inclus, et les joueurs sélectionnés doivent avoir disputé au moins 23 matchs au cours de cette période. Dans la catégorie féminine, les vainqueurs de la Coupe du monde Aitana Bonmati et Jenni Hermoso ont été nominées. Également sur la liste se trouve le duo féminin de Chelsea composé de Lauren James et Sam Kerr.

- Publicité-

Liste complète des finalistes:

Finalistes du Mondial 11 masculin FIFA FIFPRO 2023

Gardiens de but

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique), Ederson (Manchester City, Brésil) et Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentine).

Défenseurs

- Advertisement -

Ruben Dias (Manchester City, Portugal), Virgil van Dijk (Liverpool, Pays-Bas), Eder Militao (Real Madrid, Brésil), Antonio Rudiger (Real Madrid, Allemagne), John Stones (Manchester City, Angleterre) et Kyle Walker (Manchester City , Angleterre).

Milieu de terrain

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, Angleterre), Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgique), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelone, Allemagne), Luka Modric (Real Madrid, Croatie), Rodri (Manchester City, Espagne) , Bernardo Silva (Manchester City, Portugal) et Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay).

Attaquants

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, France), Erling Haaland (Manchester City, Norvège), Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern Munich, Angleterre), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, France), Lionel Messi (Paris Saint-Germain). -Germain/Inter Miami, Argentine), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal) et Vinicius Jr (Real Madrid, Brésil).

Finalistes du Mondial 11 féminin FIFA FIFPRO 2023

Gardiens de but

Mackenzie Arnold (West Ham United, Australie), Mary Earps (Manchester United, Angleterre) et Alyssa Naeher (Chicago Red Stars, États-Unis).

Défenseurs

Lucy Bronze (Barcelone, Angleterre), Olga Carmona (Real Madrid, Espagne), Alex Greenwood (Manchester City, Angleterre), Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain/Arsenal, Suède), Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain/Chelsea, Canada ), Maria Leon (Barcelone, Espagne) et Irene Paredes (Barcelone, Espagne).

Milieu de terrain

Aitana Bonmati (Barcelone, Espagne), Claudia Pina (Barcelone, Espagne), Fridolina Rolfo (Barcelone, Suède), Georgia Stanway (Bayern Munich, Angleterre), Ella Toone (Manchester United, Angleterre) et Keira Walsh (Barcelone, Angleterre)

Attaquants

Jennifer Hermoso (Pachuca/Tigres, Espagne), Lauren James (Chelsea, Angleterre) Sam Kerr (Chelsea, Australie), Alex Morgan (San Diego Wave, États-Unis), Salma Paralluelo (Barcelone, Espagne), Alexandra Popp (Wolfsburg, Allemagne) et Alessia Russo (Manchester United/Arsenal, Angleterre)