FIBA U18: « Nous avons gagné en expérience », Nazif Mora après le naufrage du Bénin à Madagascar

Nazif Mora Lafia a réagi à la lourde défaite du Bénin face à Madagascar (102-41) vendredi, en 1ère journée du Championnat d’Afrique U18 FIBA 2022. Et pour le vice-capitaine des Écureuils juniors, les siens ont gagné en expérience.

Le Bénin a essuyé vendredi sa première défaite en Championnat d’Afrique U18 FIBA 2022 qui se joue à Antananarivo. Les Ecureuils ont été lourdement battus par Madagascar à l’occasion de la première journée. Opposés à des malgaches dominateurs, les guerriers béninois se sont inclinés sur le score sans appel de 102-41.

Annoncé comme l’une des valeurs sûres du camp béninois, Nazif Mora Lafia a fini la rencontre avec 17 points, loin du maitre à jouer malgache, Mathias M’Madi (26 points, 7 passes décisives). Pas de quoi déprimer cependant le jeune basketteur béninois qui se réjouit de sa prestation. En conférence de presse après la rencontre, le vice-capitaine du Bénin a confié que lui et les siens ont gagné en expérience.

« Je suis le plus expérimenté du groupe et c’est la 2ème sortie internationale de ma carrière. Les autres sont à leur 1ère. Vous comprenez avevc moi que c’est difficile pour nous de jouer d’abord dans ces conditions climatiques et après dans cette salle surchauffée » ; a déclaré le joueur de Bosco Stars qui concède que sa troupe a subi les affres du haut niveau. « A part nos séances d’entrainement, lors du stage, nous n’avons pas l’habitude de jouer en salle. Ça a joué contre nous aussi, mais, nous n’allons pas trouver des excuses », a-t-il ajouté.

Sur le match proprement dit, Nazif Mora a regretté le manque d’ambition de son équipe qui s’est trop vite laissé dépasser par l’enjeu. « Nous avons trop respecté l’adversaire. Nous avons péché en attaque et aussi en défense. Il nous a manqué de réussite dans les attaques et d’agressivité dans les défenses. On pouvait mieux faire » ; reconnait Nazif qui promet cependant corriger le tir lors de leur prochaine sortie.

Bénin vs Sénégal ce dimanche

La deuxième rencontre des béninois dans cette compétition est pour ce dimanche contre le Sénégal. Un adversaire d’un tout autre niveau et qui fait partie des sérieux prétendants au sacre.

Vainqueurs de l’édition 2012, les Lions de la Téranga partent largement favoris dans cette poule. Les jeunes sénégalais restent sur deux finales perdues face au Mali (2018 et 2020). Composés d’un effectif entièrement renouvelé, les poulains du coach Sir Parfaito Adjivon entendent offrir au Sénégal son deuxième titre continental.