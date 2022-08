FIBA-CAN U18: Madagascar écarte la Guinée et rejoint le Mali en demi-finale

Porté par son maitre à jouer, Mathias M’Madi (28 points), Madagascar a disposé de la Guinée (59-47) mercredi, en quart de finale du championnat d’Afrique U18 FIBA 2022. Un exploit des malgaches qui retrouvent le Mali en demi-finale.

Pour la première fois de son histoire, Madagascar va disputer les demi-finales du championnat d’Afrique U18 FIBA 2022. Les malgaches se sont qualifiés pour le dernier carré après leur exploit face à la Guinée, mercredi soir; Opposés en effet au Syli national dans une rencontre comptant pour les quarts de finale, les Bareas se sont imposés sur le score de 59-47.

Emmenés par le duo Mathias M’Madi (28 points)-jerry Pepin Rabibisoa (15 rebonds), les Ankoay ont maitrisé le match de bout en bout, infligeant un sévère 18-10 aux guinéens au premier quart-temps. Aidée par une bonne adresse aux tirs et une défense appliquée, l’équipe malgache va dérouler avec 13-11, 17-12 et 14-11, respectivement au deuxième, troisième et dernier quart-temps.

L’adversaire de Madagascar en demi-finale sera le tenant du titre, le Mali, qui a composté son ticket pour le tour suivant après sa démonstration de force face à l’équipe béninoise. Les Aigles ont en effet dévoré les jeunes Ecureuils sur le score sans appel de 106-46, bien aidés par leurs maitres à jouer, Mahamadou Diarra (24 points, 17 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions), Amadou Doumbia (21 points) et Malick Diallo (19 points).