FIBA-CAN U18: le Mali maltraite le Bénin avec un score soviétique

Le Bénin a été écrasé par le Mali (46-106) ce mercredi à Antananarivo en quart de finale du championnat d’Afrique U18 FIBA 2022. Une lourde défaite des Ecureuils juniors qui sont éliminés du tournoi.

Pour sa troisième participation au championnat d’Afrique U18 FIBA 2022, le Bénin ne disputera pas les demi-finales du tournoi. Les Ecureuils juniors ont échoué aux portes du dernier carré après leur défaite face au Mali, ce mercredi. Opposée en effet aux Aigles, tenants du titre, dans un match comptant pour les quarts de finale de la compétition, l’équipe béninoise s’est inclinée sur le score de 106-46.

Très peu dangereux dans une rencontre où la différence de niveau entre les deux équipes se faisait nettement sentir, les Béninois ont été rapidement dépassés par la vague offensive malienne. Malmenés au premier quart-temps avec un score de 32-11, les hommes du sélectionneur Tamatou Tègbè ont pourtant semblé revenir dans le jeu avant la pause, en étant dépassé que de trois points au second quart-temps. Les bons réflexes du duo Adamou-Yérima, auteurs respectivement de 8 points et 3 passes décisives, ont fait naitre un brin d’espoir dans le cœur du maigre public béninois venu supporter ses ambassadeurs. Mais ce n’était qu’un mirage.

En effet, la seconde période ne sourira jamais aux Béninois qui s’inclinent sur les deux quarts-temps qui forment ce second virage. D’abord sur le score de 31-15 au troisième quart-temps puis 27-7 au dernier tour. Le Bénin s’incline donc et est éliminé du tournoi avec zéro victoire après ses lourdes défaites face à Madagascar (102-41), contre Sénégal (39-94) et l’Algérie (85-50) en phase de groupe.