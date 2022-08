FIBA-CAN U18: l’Angola surprend le Sénégal, l’Egypte en demi-finale

L’Angola a décroché son billet pour les demi-finales du championnat d’Afrique U18 FIBA 2022 après son exploit face au Sénégal (67-64), jeudi. Au terme d’un quart de finale très disputé, l’Egypte a évincé l’Algérie (58-50) et retrouve le dernier carré du tournoi.

Vice-champion en titre, le Sénégal ne retrouvera pas les demi-finales du championnat d’Afrique U18 FIBA 2022 qui se déroule à Antananarivo. Invaincus depuis le début du tournoi, les Lionceaux de la Téranga se sont inclinés face à l’Angola, jeudi, en quart de finale. La team sénégalais a en effet été battue sur le score étriqué de 67-64.

Peut-être diminués physiquement, les sénégalais ont été menés d’un bout à l’autre de la rencontre par une valeureuse équipe angolaise, qui comptait même jusqu’à 20 points d’avance à un moment de la partie. La bande à Ousmane Ndiaye avait pourtant remporté les trois derniers quart-temps (21-14, 14-10, 16-14). Mais le naufrage des sénégalais en début de partie (29-13 pour l’Angola) a fini par avoir raison d’eux. Le Sénégal s’incline donc, laissant l’Angola s’envoler en demi-finale.

L’Egypte victorieuse de l’Algérie

Le dernier billet qualificatif pour les demi-finales de cette CAN U18 FIBA 2022 se disputait entre l’Egypte et l’Algérie. Et c’est finalement les jeunes Pharaons qui remportent la mise. La formation égyptienne a disposé de son adversaire sur le score étriqué de 58-50.

Dans ce duel 100% maghrébin, les algériens avaient été les premiers à se signaler, bouclant la première période avec un léger avantage (20-21, 10-7). Mais au retour des vestiaires, les Pharaons vont mettre fin aux rêves de l’équipe adverse. Lancée par ses soldats Ibrahim Zahran (13 points, 4 rebonds et 4 ballons récupérés), Mohamed Hendy (10 points) et de Belal Elshakery (12 points), l’équipe égyptienne va revenir dans le jeu au troisième quart-temps (13-11) avant de finalement reprendre l’avantage en fin de rencontre (17-9).

L’Egypte décroche donc le dernier billet et retrouvera en demi-finale l’Angola. Une affiche qui promet avec les Pharaons décidés à passer cette fois-ci cette étape après leur cinglante élimination il y a deux ans.