FIBA-CAN U18: Bénin, Sénégal, Mali, tous les qualifiés en quart de finale

Avec les rencontres disputées lundi, comptant pour la dernière journée des phases de groupe, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale du championnat d’Afrique U18 FIBA 2022.

Les phases de groupe du Championnat d’Afrique U18 FIBA 2022 ont pris fin lundi dernier avec les rencontres de la troisième et dernière journée. Tenant du titre, le Mali a fini premier de la poule B après son carton en phase de groupe. Les jeunes Aigles ont sèchement battu la Guinée (74-39) lors de la dernière journée.

Le Malien Abdramane Kanoute s’est illustré en cumulant 26 points, 6 rebonds et 6 ballons récupérés contre la Guinée. La défense malienne a également trouvé le moyen de neutraliser le distributeur guinéen Ibrahima Diallo, auteur d’un total inhabituel de 5 points.

Pour sa troisième participation à ce tournoi, le Bénin sera également au rendez-vous des quarts de finale. Les Ecureuils n’ont cependant enregistré aucune victoire lors des phases de groupe, avec une lourde défaite face à Madagascar (102-41) et de gros revers contre le Sénégal (39-94) et l’Algérie (85-50). Finalistes malheureux de la dernière édition, les Lionceaux sénégalais ont fini en tête du groupe A devant Madagascar qui s’est notamment offert les équipes béninoise et algérienne.

Fin du parcours pour le Rwanda

Dans le Groupe B, le Rwanda a encaissé le revers de trop contre l’Angola, se voyant ainsi éliminé de la compétition. Durant cette partie, l’Angola s’est appuyé sur Bencao Vungo (12 points), Joao Marcelo (10 points), Aloisio Andrade (17 points) et Eduardo Simao (15 points) pour faire la différence. Le Rwanda a bien tenté de bousculer son adversaire, mais ses efforts sont restés vains. Aucun Rwandais n’a atteint la barre des 10 points.

Les quarts de finale démarrent ce mercredi avec notamment le Bénin qui croisera le fer avec le Mali, tandis que Madagascar se mesurera à la Guinée pour une place en demi-finale.

Les équipes qualifiées en quart de finale:

Groupe A: Sénégal, Madagascar, Algérie et Bénin

Groupe B ; Égypte, Mali, Guinée et Angola