Fête du 1er Août: retour de Boni Yayi et Nicéphore Soglo dans la tribune des officiels depuis 2016

Les cérémonies officielles entrant dans le cadre des manifestations de la fête nationale ont démarré au boulevard de la Marina par le dépôt de gerbe du président Patrice Talon. L’une des spécificités de l’édition 2022 de la fête nationale est la présence des anciens chef d’Etat Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo qui, depuis 2016

Le président Patrice Talon a ouvert la cérémonie officielle de la commémoration des 62 ans d’accession du Bénin à la souveraineté internationale par le dépôt de gerbe au jardin de Mathieu. Sous l’applaudissement des populations alignées hors du jardin, le président de la République a pris la direction de la place « esplanade des amazones qui devait accueillir les manifestations officielles.

Accueilli par le général Fructueux Béhanzin, le président Patrice Talon a fait la revue des troupes avant son installation. A bord du Common car en compagnie du général Fructueux Gbaguidi, Patrice Talon a passé en revue, l’armée de terre, la marine nationale, l’armée de l’air, la police républicaine, les eaux forêts et chasse.

ORTB

S’en est suivi les 12 coups de canon et l’exécution de l’hymne nationale. Avant de s’installer à sa place dans la tribune officielle à côté de la première dame, le président de la République a salué le général de brigade Abou Issa, le directeur général de la police républicaine Soumaîla Yaya, le colonel Amoussou, les membres du gouvernement et les invités spéciaux du chef de l’Etat, les têtes couronnées.

Dans le lot des personnalités présentes dans la tribune officielle, il y a les anciens chefs d’Etat, Nicéphore Soglo et Boni Yayi avec qui le chef de l’Etat a changé ses civilités et échangé quelques mots.

Nicéphore Soglo et Boni Yayi présents après plusieurs années d’absence

Les anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo et Boni Yayi annoncés aux manifestations officielles de la fête du 1er Août ont réhaussé l’image de cette fête par leur présence. Absents de la tribune officielle durant les éditions précédentes, les anciens chefs d’Etat ont marqué leur retour . Signe évident que la décrispation politique annoncée commence par se traduire dans les gestes et faits.

La présence de Boni Yayi aux manifestations officielles de la fête nationale remonte en 2016, quelques mois après qu’il a passé le pouvoir à son successeur. Mais suite à des conflits politiques, l’ancien chef d’Etat a toujours boycotté les invitations qui lui sont officiellement adressées.

Même sentiment chez le patriarche Nicéphore Soglo. Après la polémique sur son comportement jugé irrévérencieux à l’endroit du chef de l’Etat alors qu’il est resté en position assise pour saluer le président de la République qui faisait ses civilités aux personnalités de la tribune officielle, l’ancien chef d’Etat n’a plus répondu au rendez-vous du 1er Août.

En froid avec Patrice Talon pour le sort qui a été réservé à son fils Léhady Soglo révoqué de la tête de la mairie de Cotonou, Nicéphore Soglo a pris sa distance vis à vis du président de la République dont il dénonce le mode de gouvernance.

Le retour dans les tribunes officielles des deux anciens présidents de la République est une traduction dans les faits de la volonté des uns et des autres de taire les querelles politiques et de s’unir autour des causes de la république.

C’est certainement la décrispation politique tant annoncée qui commence à petit pas. Il est donc à souhaiter que des mécanismes soient effectivement mis en places et dans les plus brefs délai pour le retour des exilés et la libérations des prisonniers politiques les plus emblématiques.