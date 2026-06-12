Fête des pères 2026 : 25 idées de cadeaux tendance pour tous les profils de papa

À l’approche de la Fête des pères, trouver le cadeau idéal peut se révéler compliqué : entre parfums d’exception, soins, accessoires de voyage, high-tech, pièces de mode et équipements pour les gourmands, les options sont nombreuses. Cette sélection réunit des idées repérées en 2026 qui s’adaptent aux goûts variés des papas, du plus classique au plus exigeant.

Les parfums figurent parmi les valeurs sûres : des maisons de niche aux grandes maisons de luxe proposent des créations masculines marquantes. Parmi les références citées figurent Blue Talisman d’Ex Nihilo, Gold de Gisada, Man Wood Essence Parfum de Bvlgari, Wild Rush d’Initio Parfums Privés, L’Eau D’Ambre Extrême de L’Artisan Parfumeur, Saden de Touch Of Oud et LET’S PRETEND d’État Libre d’Orange. Pour les amateurs de découverte olfactive, le coffret « Super Papa » d’Adopt’ est également évoqué.

Au-delà des fragrances, la sélection couvre des cadeaux axés sur le bien‑être, le style et les loisirs : coffrets de soins, tondeuses, bagagerie, appareils de café, ou encore accessoires mode sont mis en avant selon les envies et les usages.

Idées de cadeaux par univers

Pour les papas qui prennent soin d’eux, la routine se décline en coffrets. Le Le Face Glow Pouch de Rudolph Care et le coffret Homme Absolu de Michael Kors sont cités comme options pour une routine complète, tandis que le coffret Monsieur Blissim x Rituals vise à transformer le quotidien en moment de détente. Le soin « Réveil du Gentleman » au spa de l’hôtel Le Meurice est proposé comme une alternative de bien‑être plus exclusive.

Pour l’entretien de la barbe, des tondeuses récentes sont mentionnées : la tondeuse barbe sans fil Super‑X Metal de Babyliss, la Rapid Clip de Wahl et la tondeuse de finition T‑Blade Metal Edition de 7e Élément offrent des solutions de coupe et de finition adaptées aux différents besoins.

Les voyageurs trouveront des options de bagagerie pratiques et stylées : la valise cabine Roland‑Garros de Delsey, conçue pour conjuguer robustesse et légèreté, et la Carry‑On Roller olive de Beis, pensée pour un agencement optimisé des rangements.

Côté high‑tech, les écouteurs Bluetooth xboom Buds by will.i.am signés LG sont présentés pour l’écoute nomade, la Thera Classic Compact de Create et la Coffee Crush Experience de Krups pour les amateurs de café à domicile.

Les cuisiniers et barbeceurs peuvent se tourner vers le four à pizza Pronto de Tefal ou le barbecue de table grill‑plancha avec couvercle d’Outsunny, disponible sur l’e‑shop Aosom, pour des moments conviviaux en extérieur.

Enfin, pour la garde‑robe et les collections, la sélection évoque des pièces mode et accessoires : polo 24 Heures du Mans de Jules, short de bain « Avenues » de Mr Marvis, sweat Steady State col rond Golf Flag de Lululemon, blouson court zippé Uniqlo, baskets Gola Grandslam Classiche et New Balance 204L, ainsi que les running Cloudswift 4 de On. Les collectionneurs d’objets et d’horlogerie noteront le coffret d’échecs magnétique de Maison Hector Saxe et la montre Boxengasse de Swatch, inspirée de l’univers automobile.