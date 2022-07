Festizik Cotonou Barbecue 2022: Moov Africa au cœur d’un festival titanesque

Balance au podium, restaurants prêts, chaises et bâches bien installées, le Festival Cotonou Barbecue 2022, a été lancé le jeudi 21 juillet, à Canal Olympia de Wologuede. Comme à l’accoutumée, Moov-Africa accompagne l’évènement de la plus belle des manières.

Sponsor officiel du Festizik Cotonou Barbecue, après avoir signé un partenariat avec KAWERU Group le 21 juin 2022, à Cotonou, Moov Africa a déployé un important dispositif pour appuyer la 9ème édition de ce festival qui rassemble des milliers de personnes à Canal Olympia de Wologuede.

L’objectif, selon le promoteur Akieminou Hugues Amoussou, est d’offrir un festival titanesque dont on se souviendra pendant des années. Et Moov Africa ne lésine pas sur les moyens pour combler l’attente des festivaliers au Festizik Cotonou Barbecue.

C’était époustouflant!

L’opérateur Mobile GSM Moov Africa s’est donné la peine de mettre les bouchées doubles pour un festival extraordinaire avec des animations dignes du nom et des actions exceptionnelles depuis le 21 juillet 2022. C’est d’ailleurs le roi de la street, Blaaz, qui a cassé la baraque avec un show tout feu tout flamme au soir du jeudi 21 juillet 2022.

« Blaaz est tout simplement bon dans le rap game. Le temps passe mais il reste debout et a toujours plus d’un tour dans son sac quand il s’agit de galvaniser le public. Franchement, c’était époustouflant », a déclaré un festivalier au micro de BENIN WEB TV, après le passage du rappeur Blaaz à Canal Olympia. « Merci à Moov Africa qui fait beaucoup pour la culture béninoise », a-t-il conclu.

« Moov Africa nous surprend agréablement à chaque évènement. J’étais à Nonvitcha il y a quelques semaines, c’était du ouf. Cette-fois, ça l’est encore plus à Canal Olympia. C’est un grand moyen tout ce que nous voyons comme dispositif, preuve que Moov assure son statut de sponsor officiel. Blaaz m’a fait du plaisir et je dis merci à l’artiste et Moov Africa ainsi qu’à KAWERU Group. C’est du beau travail », a fièrement articulé M.Z, un festivalier accompagné de son épouse et deux enfants dont les âges oscillent entre 09 et 14.

Des offres exceptionnelles

Dans le cadre de l’évènement Festizik Cotonou Barbecue, Moov Africa met à disposition des festivaliers des offres exceptionnelles dont le forfait internet de 15.500 FCFA qui donne droit à l’illimité avec une connexion assez fluide.

Le nouveau préfixe 58 offre un crédit initial de 100 FCFA, 100 Mo offert à l’achat, un dépôt Moov Money de 100 FCFA et un Pass Bonus de 125 FCFA donnant à 270 FCFA valable 24H sur 03 mois. D’autres offres sur des transactions Moov Money et des routeurs, sont également présentes.

Un évènement en H24

Contrairement aux éditions précédentes, le Festizik Cotonou Barbecue 2022 se déroule en H24, autrement dit, 24h/24, pour ainsi combler les attentes des festivaliers qui ont reproché aux organisateurs le fait que l’édition de 2021 ne s’est pas déroulée en H24.

« Nous sommes plus que sûr d’avoir au-delà du nombre de participants que nous avons eu l’année dernière », a déclaré avec un air confiant, le responsable à la communication, Sergino Obossou qui précise que les « organisateurs attendent plus de 10.000 spectateurs par jour ».

Sécurité impeccable

Les festivaliers n’ont absolument rien à craindre en terme de sécurité. En effet, un dispositif monstrueux de sécurité se fait remarquer sur le lieu et aux alentours du cadre abritant le Festizik Cotonou Barbecue 2022.

« Nous avons 50 agents de sécurité privée, une vingtaine d’agents de la police municipale et une patrouille permanente de la police républicaine qui assure la sécurité », a rassuré le responsable à la logistique Abdel Rachad Tidjani.

Festizik Cotonou Barbecue, qu’est-ce que c’est?

Le Festizik Cotonou Barbecue est une foire culinaire à caractère festif organisé par KAWERU Group autour des grillades et de la musique. Il réunit les plus grands spécialistes de grillades et de la cuisine pour une grande démonstration de goût. Il se déroule pendant les vacances et offre une occasion de divertissement aux populations de Cotonou et du Bénin.

Cette année, elle se déroule au Canal Olympia Wologuede du 21 juillet au 1er août 2022 de 00h à 00h (H24). Le Festizik Cotonou Barbecue prône l’entreprenariat agro-alimentaire et offre un terrain d’expression aux restaurants du terroir et les artistes locaux.

Durant plusieurs jours, les exposants mettent à disposition des papilles gustatives des participants, une explosion de saveurs dans une ambiance festive, agrémentée de plusieurs jeux et tableaux artistiques à couper le souffle.