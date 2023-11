Ferre Gola: retour triomphal du Padre en Côte d’Ivoire pour un spectacle inoubliable

C’est la nouvelle qui fait vibrer tout le monde du showbiz : Ferre Gola est de retour en Côte d’Ivoire après une tournée explosive aux États-Unis, où il a enflammé la scène lors de trois concerts mémorables ! Le chanteur congolais a atterri le mercredi 22 novembre 2023 au soir à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, prêt à conquérir une fois de plus le cœur des fans ivoiriens.

Et le rendez-vous est fixé : ce samedi 25 novembre, le Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire sera le théâtre d’un spectacle époustouflant, orchestré par le talentueux Ferre Gola. Les amoureux de musique et de spectacle vont être servis ! Ce retour tant attendu sur la scène ivoirienne marque une nouvelle étape dans la carrière sensationnelle de Ferre Gola.

Mais ce n’est pas tout ! En effet, cette visite remarquable coïncide avec le retour au pays du célèbre footballeur Didier Drogba. Deux icônes qui se retrouvent pour le plus grand plaisir des fans ivoiriens. Depuis avril, Ferre Gola a enchaîné les concerts en Côte d’Ivoire, et chaque performance est un véritable triomphe. Son passage remarqué au Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) a marqué les esprits et attisé l’excitation des mélomanes.

Et ce week-end, les mélomanes ivoiriens seront plus que jamais en ébullition pour applaudir de nouveau le talent inégalable du Padre. Les fans sont impatients de célébrer son grand retour musical sur la terre ivoirienne.