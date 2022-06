Ferre Gola arrêté en France : le chanteur impliqué dans une affaire de violence conjugale

Le chanteur Ferre Gola a été arrêté en France le vendredi 03 juin 2022 alors qu’il était en partance pour la Guinée où il devrait livrer un concert privé. Actuellement en garde à vue, le chanteur est impliqué dans une affaire de violence conjugale sur son ex-femme.

En raison de son absence sur le territoire Français pour un jugement, Ferre Gola a été interpellé par la justice française pour une affaire datant de la période Covid-19.

En raison des restrictions liées à la Covid-19 dont l’interdiction de voyage et le confinement, Ferre Gola ne se serait pas présenté à l’audience et un jugement par défaut avait été rendu et lui interdisait de sortir de la France.

Violences conjugales

Selon la presse congolaise, l’affaire oppose Ferre Gola à son ex-épouse qui avait saisi la justice française pour coups et blessures volontaires. Les proches de l’artiste dénoncent qu’il n’avait pas été informé de ses mesures judiciaires restrictives et a continué de voyager hors de Paris, jusqu’à son arrestation le 3 juin à l’aéroport de Roissy Charles De Gaule.

Toujours en garde à vue, l’artiste peut compter sur le soutien des artistes congolais dont le roi de la rumba, Koffi Olomidé.