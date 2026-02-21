Fenêtre Fifa: la sélection d’Algérie connaît son camp de base

La sélection algérienne a levé le voile sur une partie de son calendrier à court terme. La Fédération algérienne de football a publié vendredi les détails du rassemblement programmé en mars : un stage ponctué par deux rencontres amicales qui auront lieu en Italie.

La sélection algérienne a levé le voile sur une partie de son calendrier à court terme. La Fédération algérienne de football a publié vendredi les détails du rassemblement programmé en mars : un stage ponctué par deux rencontres amicales qui auront lieu en Italie.

Dans le même temps, une autre information importante est venue des États-Unis. Les autorités de Kansas City ont confirmé que l’Algérie installera son camp de préparation à Rock Chalk Park, à Lawrence, pour la phase de préparation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

L’université locale, qui gère le site, a relayé la nouvelle sur ses plateformes numériques en exprimant sa satisfaction d’accueillir la sélection nationale et en soulignant la volonté de la communauté Jayhawk d’accompagner les Verts durant leur séjour américain.

Publicité

Un centre d’entraînement adapté aux attentes d’une équipe de haut niveau

Situé dans l’État du Kansas, Rock Chalk Park est un complexe sportif récent et polyvalent comprenant un petit stade d’environ 2 500 places, plusieurs terrains dédiés aux entraînements, des vestiaires modernes, des installations de préparation physique et des espaces destinés à la récupération des joueurs.

À quelque 80 kilomètres de l’Arrowhead Stadium, cette base offre un environnement propice à la préparation du tournoi. Sous la direction de Vladimir Petković, l’Algérie disputera deux matches dans cette enceinte contre l’Argentine puis l’Autriche, avant de rejoindre la Californie où elle affrontera la Jordanie au Levi’s Stadium.