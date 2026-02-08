FC Valence – Real Madrid : chaînes TV pour la J23 de LaLiga

Le FC Valence reçoit le Real Madrid ce dimanche 8 février 2026 à 20h GMT au stade de Mestalla. Cette affiche de la 23e journée revêt une grande importance pour Valence, désireux de remonter au classement, tandis que le Real vise à conforter sa position dans la lutte pour le titre.

En France, la rencontre sera proposée sur beIN SPORTS 1. Les abonnés disposant d’un bouquet beIN ou de certains abonnements Canal+ et RMC Sport pourront regarder le match à la télévision. Ceux qui préfèrent le streaming pourront se connecter via la plateforme beIN CONNECT, accessible sur smartphone, tablette et ordinateur.

Pour le public espagnol, la diffusion est assurée par Movistar LaLiga TV, chaîne officielle de la compétition. Sur le continent africain, les téléspectateurs pourront retrouver la retransmission sur Canal+ Sport 3 ainsi que sur les offres SuperSport, notamment MáXimo 3, LaLiga ROA et GOtv LaLiga, selon le bouquet disponible dans chaque pays.

Diffusion internationale