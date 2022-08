FC Barcelone: Xavi se prononce sur le départ de Casemiro du Real Madrid

En conférence de presse d’avant match ce samedi, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a estimé que le départ de Casemiro était une grosse perte pour le Real Madrid.

C’est désormais officiel. Casemiro est un joueur de Manchester United. Les Red Devils ont annoncé la nouvelle dans la nuit de ce vendredi. L’une des figures les plus emblématiques du Real Madrid de ces dernières années quitte donc le Santiago Bernabeu. En conférence de presse ce samedi, avant d’affronter la Real Sociedad pour le compte de la deuxième journée de Liga, l’entraîneur du FC Barcelone a été interrogé sur la vente du “Tank” par les Merengues.

« Casemiro est un joueur qui a marqué une époque. Dans le football européen, au Real Madrid. Il a fait beaucoup de différences. Ils ont recruté un joueur pour le remplacer (Tchouaméni) mais je ne veux pas beaucoup parler de ça, ce sont des décisions d’un club rival. Il s’agit d’une perte importante pour eux. Il a gagné beaucoup de choses et a été une pièce fondamentale de cette dernière décennie« , a-t-il jugé.

Arrivé au Real Madrid en 2013 en provenance de Sao Paulo contre 6 M€, puis prêté une saison à Porto, le “Tank” a remporté 5 Ligue des Champions, 3 Coupe du Monde des Clubs et 3 Liga, pour ne citer que cela, avec son désormais ex club. Selon la presse anglaise, le brésilien a signé pour 4 ans avec United (avec 1 en option) et va toucher un salaire de 22 millions d’euros par an.