FC Barcelone : Xavi évoque l’échec sur le dossier Messi

-Publicité-

Dans un entretien accordé à Jijantes, le tacticien catalan Xavi s’est prononcé sur l’échec du FC Barcelone dans le dossier Lionel Messi, qui va rejoindre l’Inter Miami en MLS.

Dans un entretien accordé à Jijantes, Xavi est revenu sur le non-transfert de Messi au FC Barcelone, qui continue de faire parler en Catalogne. Malgré les désirs de l’ancien milieu de terrain, son ancien coéquipier et l’actuel entraîneur catalan, de revoir la Pulga sous le maillot blaugrana, ce dernier a pris la décision de poursuivre sa carrière en MLS dans la franchise Inter Miami. « J’ai senti un changement ces derniers jours, ces dernières semaines. Peut-être que ce n’était plus aussi clair pour lui », a d’abord lancé l’ancien international espagnol.

Toutefois, Xavi n’en veut pas à Messi pour son choix. Il a même défendu le septuple Ballon d’Or, qui reçoit quelques critiques quant à son choix de rejoindre la MLS. « Il faut le respecter, et parfois, on manque d’empathie. Ce n’est pas facile d’être Messi. Tout ce qu’il représente, il n’est jamais tranquille, il doit toujours être au top. Il doit toujours être le meilleur », a continué Xavi, qui comprend donc que Messi a besoin de tranquillité : « il l’explique de façon naturelle, il a passé des mauvais moments et il n’a plus envie d’être sous les projecteurs ».

- Publicité-

« Il veut moins de pression et de tension, une vie plus tranquille et en famille. C’est une décision personnelle, et les circonstances ne nous ont pas aidé. Il faut le respecter. Moi j’étais convaincu que ça serait bien passé pour nous avec Messi ici. On avait beaucoup parlé, on avait de l’espoir. Mais les circonstances ont fait que ça ne s’est pas fait. Je lui souhaite le meilleur, c’est un ami. Le meilleur pour lui et sa famille, je les aime beaucoup », a conclu l’entraîneur du Barça, qui va désormais se concentrer sur le mercato de son club.

Articles similaires