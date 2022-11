FC Barcelone: Xavi évoque la retraite de Gerard Piqué

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a réagi pour la première fois à l’annonce de la retraite de Gérard Piqué.

Ce samedi, le FC Barcelone accueille Almeria, à l’occasion de la treizième journée du championnat espagnol. Une rencontre qui sera chargée en émotion, puisque ce sera le dernier de Gerard Piqué au Camp Nou. Hier jeudi, le défenseur Blaugrana l’a annoncé, et par la même occasion sa retraite sportive, dans une courte vidéo publiée sur Twitter. «Le match de samedi sera mon dernier au Camp Nou. Je voulais vous dire que j’ai décidé que le moment était venu de mettre fin à ce voyage», a-t-il déclaré.

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur des Culés Xavi n’a évidemment pas échappé aux questions sur le sujet. «Gerard mérite tous les éloges. J’ai eu la chance de travailler avec lui pendant de nombreuses années. Demain, il mérite le meilleur du public», a-t-il déclaré. L’ancien entraîneur d’ Al Sadd a ensuite évoqué sa relation avec son joueur cette saison, au vu de son faible temps de jeu. « Je dois prendre des décisions pour le bien du club. Notre relation est bonne, elle ne s’est jamais refroidie« , affirme le technicien.

Xavi a ensuite rendu hommage au talent unique de Piqué: “Nous voulons qu’il termine avec un bon sentiment. Nous voulons bien jouer pour faire plaisir au public. Que ce soit un grand jour pour le club et pour lui. Pour moi, il est l’un des meilleurs défenseurs centraux de l’histoire. À l’époque, j’avais été surpris par sa personnalité, comment il jouait et comprenait le jeu. A 21 ans, il a montré beaucoup de personnalité. C’était inhabituel pour cet âge”.

Pour rappel, Gerard Piqué a remporté quatre Ligues des Champions, huit Liga, sept Coupes du Roi, six Supercoupes d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et trois Mondiaux des Clubs avec le FC Barcelone. International espagnol pendant plusieurs années, il a également remporté une Coupe du Monde et un Euro avec la Roja. Une carrière, on peut le dire, légendaire.