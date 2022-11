FC Barcelone: Robert Lewandowski remporte le soulier d’or européen

Après le trophée Gerd Muller à lui décerner lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2022 en octobre dernier, Robert Lewandowski a reçu ce mercredi le soulier d’or européen du meilleur buteur de la saison dernière.

Encore une récompense individuelle pour Robert Lewandowski. Le géant polonais a reçu ce mercredi le soulier d’or européen récompensant le meilleur artificier de la saison dernière. Un second trophée pour l’attaquant du Barça gratifié du prix Gerd Muller lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2022 en octobre dernier. C’est la deuxième fois consécutivement que le joueur de 34 ans remporte cette couronne. Auteur de 35 buts au cours de l’exercice précédent sous les couleurs du Bayern Munich, « Lewy » a devancé notamment la star française du PSG, Kylian Mbappé, arrivé deuxième avec 28 réalisations.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 RB Leipzig - : - SC Freiburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

«Je suis très heureux à Barcelone. Je suis sûr que l’année prochaine sera très bonne, Barcelone est « plus qu’un club ». Pour moi, ce prix est très important. (…) Il est très important pour moi de m’adapter rapidement. J’ai beaucoup eu de l’aide de l’équipe et des entraîneurs. Je dois continuer à travailler, car la saison est très longue. Lors de la prochaine journée de championnat, le 31 décembre, il restera encore six mois. Je considère cette saison comme un record», a-t-il déclaré après avoir reçu son trophée dans les locaux du journal Marca.

Décisif cette saison 2022-2023 où il mène la danse en tête du classement des meilleurs buteurs en Liga avec 13 buts en 14 rencontres disputées, Lewandowski va tenter de rafler un troisième titre dans cette catégorie. Mais déjà la concurrence est très forte avec Erling Haaland, qui est à 18 réalisations, et Pellegrino (Molde), qui a marqué plus (24 buts) mais possède le même nombre de points, car il évolue dans un championnat moins relevé.

📸 La segunda Bota de Oro de Lewandowski en imágenes https://t.co/xaQVD12LZT #LewyBotadeOro — MARCA (@marca) November 9, 2022