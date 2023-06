FC Barcelone: Raphinha scelle son avenir

-Publicité-

En conférence de presse avec la sélection brésilienne ce vendredi, Raphinha a assuré qu’il allait continuer l’aventure au FC Barcelone.

Recruté l’été dernier, en provenance de Leeds et auteur d’une saison plutôt acceptable, l’ailier brésilien Raphinha est pourtant cité parmi les joueurs dont le FC Barcelone veut se débarrasser lors de ce mercato estival. Actuellement au rassemblement du Brésil, l’attaquant a été interrogé sur ces rumeurs de départ. Et le jeune joueur se voit rester au Barça pendant encore plusieurs années.

«Bien sûr, je continuerai à Barcelone. La saison prochaine et la prochaine, et la suivante, j’ai de nombreuses années sur mon contrat et j’espère remplir ces années et bien d’autres», a déclaré Raphinha en conférence de presse avec la sélection brésilienne ce vendredi. Ses propos ont été relayés par Footmercato. Reste à savoir si la direction du FC Barcelone et l’entraîneur Xavi compte sur le joueur pour l’avenir.

Cette saison, l’ailier brésilien a inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives et a surtout été plutôt régulier sur son couloir droit, aidant grandement son équipe a remporté la Liga. Des performances qui devraient convaincre son équipe de le garder. Toutefois, Raphinha devra quand même élever son niveau de performance pour s’assurer de longues années en Catalogne.

