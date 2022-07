FC Barcelone: Ousmane Dembélé veut « tout donner » pour le club

Après son doublé en amical contre la Juventus (2-2), dans la nuit de ce mardi à mercredi, Ousmane Dembélé a promis de “tout donner” pour le FC Barcelone la saison prochaine au micro Barça TV.

Ousmane Dembélé était en feu cette nuit, lors du match amical du FC Barcelone contre la Juventus qui s’est soldé par un score nul (2-2). Particulièrement en vue, le français a inscrit un doublé confirmant sa bonne forme de ces dernières semaines. Et l’attaquant français ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il se projette déjà sur sa prochaine saison avec le club Catalan.

« Après quatre matchs, l’équipe se porte très bien. La tournée est très difficile avec la chaleur et les voyages, mais l’équipe se sent bien et je pense que nous nous en sortons bien. (…) D’un point de vue personnel, ces deux buts me donnent beaucoup de confiance et je suis très heureux. J’ai la confiance de l’entraîneur, de mes coéquipiers et de tout le monde au Barça. La confiance est très importante pour les joueurs et je vais tout donner pour ce club« , a promis l’ancien Rennais sur Barça TV.

Récemment prolongé jusqu’en juin 2024 au bout d’un interminable feuilleton, Dembélé peut également compter sur le soutien de son entraîneur Xavi, qui a déclaré à son sujet: « C’est un joueur différent, spécial. Il doit être plus régulier, marquer plus de buts et donner plus de passes décisives, ce qui a déjà été amélioré la saison dernière (…) Depuis novembre de l’année dernière, quand nous (son staff technique) sommes arrivés, je vois un Dembélé heureux. Il est toujours impliqué et l’a montré. C’est pourquoi j’ai tant insisté pour qu’il reste ».

L’ailier Blaugrana pourra désormais aller chercher de nouveaux titres avec son club la saison prochaine, notamment la Ligue des Champions que le Barça n’a plus remporté depuis 2015. Et pour cela, il pourra compter sur des renforts de poids tels que Robert Lewandowski ou encore Franck Kessié.