FC Barcelone – Majorque (LaLiga J23) : où regarder en direct à la télévision

Le FC Barcelone reçoit le RCD Majorque ce samedi 7 février 2026 au Camp Nou, dans le cadre de la 23e journée de LaLiga. Leader du championnat, le club catalan aborde cette rencontre avec l’ambition de conforter sa première place, tandis que Majorque vient chercher des points précieux pour s’éloigner de la zone rouge.

Le coup d’envoi est programmé à 15h15 GMT et plusieurs diffuseurs se partageront la retransmission selon les territoires. Les amateurs de football devront se tourner vers les chaînes locales ou les plateformes en ligne en fonction de leur pays de résidence pour suivre la partie en direct.

En France, les droits de la compétition étant détenus par beIN Sports, c’est sur cette chaîne que seront diffusées les images de la rencontre. Les spectateurs d’Afrique francophone pourront, quant à eux, regarder la rencontre sur Canal+ Sport 4 Afrique ; certaines offres bouquet incluent aussi les canaux dédiés LaLiga de SuperSport (DSTv et GOtv) ou New World Sport 3.

Chaînes et plateformes par zone

En Espagne, les abonnés de Movistar+ et du service M+ LaLiga auront accès au match. Les téléspectateurs basés aux États-Unis pourront suivre l’affiche via ESPN+ ou la version hispanophone ESPN Deportes. Pour le public britannique, la diffusion sera assurée par Premier Sports ainsi que par LaLiga TV, qui propose régulièrement les rencontres du championnat.

Selon les packs et options de distribution choisis par les diffuseurs dans chaque région, la disponibilité peut varier : certains fournisseurs proposent également des solutions de streaming en complément des diffusions télévisées classiques. Il est conseillé de vérifier le guide des programmes de son opérateur pour confirmer le canal exact et les éventuelles offres de visionnage en ligne.