FC Barcelone : Joan Garcia inquiète

Le FC Barcelone a subi une lourde défaite face à l’Atlético Madrid (4-0) en demi-finale aller de la Coupe du Roi, une confrontation marquée par une erreur capitale du gardien Joan García. Dès la sixième minute, un relais en retrait d’Eric García vers son portier a mal tourné : le contrôle du jeune gardien a été manqué, le ballon a échappé et les Madrilènes en ont profité pour ouvrir la marque d’une manière rocambolesque.

Le FC Barcelone a subi une lourde défaite face à l’Atlético Madrid (4-0) en demi-finale aller de la Coupe du Roi, une confrontation marquée par une erreur capitale du gardien Joan García. Dès la sixième minute, un relais en retrait d’Eric García vers son portier a mal tourné : le contrôle du jeune gardien a été manqué, le ballon a échappé et les Madrilènes en ont profité pour ouvrir la marque d’une manière rocambolesque.

Cette ouverture du score précoce a rapidement fait basculer le rapport de force. Les Catalans, surpris et contraints de courir après le résultat, ont vu leur organisation défensive se dégrader, tandis que l’Atlético a su profiter de la situation pour dérouler et prendre l’ascendant sur la rencontre.

Au-delà de la défaite, la prestation soulève des interrogations sur la fiabilité du dernier rempart barcelonais. Joan García cumule désormais quatre bévues cette saison qui ont directement abouti à un but adverse, toutes compétitions confondues, un total qui alerte dans un club habitué à une grande rigueur défensive lors des grands rendez-vous.

Publicité

Un bilan statistique alarmant