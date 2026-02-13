Benin Web TV
LIVE

FC Barcelone : Joan Garcia inquiète

Le FC Barcelone a subi une lourde défaite face à l’Atlético Madrid (4-0) en demi-finale aller de la Coupe du Roi, une confrontation marquée par une erreur capitale du gardien Joan García. Dès la sixième minute, un relais en retrait d’Eric García vers son portier a mal tourné : le contrôle du jeune gardien a été manqué, le ballon a échappé et les Madrilènes en ont profité pour ouvrir la marque d’une manière rocambolesque.

Le · MàJ le
Football
407vues
FC Barcelone : Joan Garcia inquiète
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le FC Barcelone a subi une lourde défaite face à l’Atlético Madrid (4-0) en demi-finale aller de la Coupe du Roi, une confrontation marquée par une erreur capitale du gardien Joan García. Dès la sixième minute, un relais en retrait d’Eric García vers son portier a mal tourné : le contrôle du jeune gardien a été manqué, le ballon a échappé et les Madrilènes en ont profité pour ouvrir la marque d’une manière rocambolesque.

Cette ouverture du score précoce a rapidement fait basculer le rapport de force. Les Catalans, surpris et contraints de courir après le résultat, ont vu leur organisation défensive se dégrader, tandis que l’Atlético a su profiter de la situation pour dérouler et prendre l’ascendant sur la rencontre.

Au-delà de la défaite, la prestation soulève des interrogations sur la fiabilité du dernier rempart barcelonais. Joan García cumule désormais quatre bévues cette saison qui ont directement abouti à un but adverse, toutes compétitions confondues, un total qui alerte dans un club habitué à une grande rigueur défensive lors des grands rendez-vous.

Publicité

Un bilan statistique alarmant

En élargissant la perspective, seuls quelques portiers enregistrent plus d’erreurs de ce type : depuis le début de la saison précédente en Liga, Paulo Gazzaniga figure au-dessus avec six incidents similaires. Ces chiffres mettent en lumière les difficultés du jeune gardien à maintenir une constance dans les matches à haute intensité et relancent le débat sur la confiance et les choix de l’encadrement technique face aux enjeux importants.

Articles liés

Liverpool – Brighton : horaires et enjeux des seizièmes de finale de la FA CupIbrahim Maza incertain pour Bayer Leverkusen contre St Pauli en Bundesliga (J22)Bundesliga – Bayern Munich : Vincent Kompany se méfie du Werder BrêmeCoupe de la CAF J6 : programme et enjeux de la dernière journée de poules
Merci pour votre lecture — publicité