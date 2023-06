FC Barcelone: Ilkay Gündogan explique son choix

Pour le site The Players’ Tribune, Ilkay Gündogan a expliqué son choix de rejoindre le FC Barcelone.

Alors qu’il avait la possibilité de continuer l’aventure à Manchester City ou rejoindre l’Arabie saoudite, Ilkay Gündogan a finalement choisi de renforcer les rangs du FC Barcelone. Son arrivée a été officialisé ce lundi par le club catalan. “Le joueur signera deux saisons, jusqu’au 30 juin 2025, avec une année supplémentaire en option. Sa clause libératoire s’élèvera à 400 millions d’euros”, précise le champion d’Espagne en titre dans un communiqué.

Dans la foulée de cette annonce, le milieu de terrain allemand a accordé une interview au site The Players’ Tribune. Il a notamment expliqué sa décision de rejoindre le FC Barcelone. « A partir du moment où je devais déménager, il n’y avait qu’un seul club au monde qui avait du sens. C’était Barcelone ou rien. Depuis que je suis tout petit, je rêve de porter ce maillot. Je suis persuadé qu’il me reste encore quelques années au plus haut niveau et je veux juste aider à ramener le Barça là où il mérite d’être. Je vais retrouver mon vieil ami ‘Lewa’ (Lewandowski, ndlr) et je suis impatient de jouer sous les ordres d’un autre entraîneur que j’admire depuis longtemps, Xavi.”, a-t-il déclaré, relayé par Maxifoot, avant d’ajouter:

“Lorsque nous avons parlé de ce projet, cela m’a semblé tout à fait naturel. Je vois beaucoup de similitudes entre nous en tant que personnes et dans notre façon de voir le jeu. Je sais qu’il y aura beaucoup de pression à Barcelone. Mais j’aime la pression. J’aime sortir de ma zone de confort. Je ne cherchais pas à atterrir facilement. J’étais à la recherche d’un nouveau défi. C’est de cela qu’il s’agit dans ce nouveau chapitre”. Pour sa dernière saison à Manchester City, Gündogan a décroché le triplé, notamment la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions. Il espère désormais avoir autant de succès en Catalogne.

