FC Barcelone: Gabriel Jesus révèle avoir baissé son salaire pour rejoindre le Barça

La nouvelle recrue du FC Barcelone, Gabriel Jesus, a révélé avoir accepté une importante baisse de salaire afin de faciliter son arrivée en Catalogne. L’attaquant brésilien, qui entrait dans la dernière année de son contrat avec Arsenal, a quitté les Gunners pour rejoindre le Barça dans les dernières heures du mercato estival. Quelques jours après son transfert, le joueur de 29 ans s’est présenté pour la première fois devant les médias sous ses nouvelles couleurs. L’occasion pour lui de revenir notamment sur les efforts consentis pour concrétiser son départ de Londres.

Selon Football.London, le FC Barcelone a versé 8,6 millions de livres sterling à Arsenal pour s’attacher les services de l’international brésilien. Cette somme pourrait grimper jusqu’à 12,9 millions de livres grâce à différents bonus liés à ses performances. En acceptant de revoir ses prétentions salariales à la baisse, Gabriel Jesus a donc facilité la conclusion de l’opération. Arrivé à Arsenal en 2022 après son passage à Manchester City, le Brésilien entame désormais un nouveau chapitre de sa carrière au sein du club catalan. Le Barça espère que son expérience et sa polyvalence offensive lui permettront de renforcer efficacement le secteur offensif de Hansi Flick.