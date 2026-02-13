FC Barcelone : Eric García enregistre un record négatif jamais vu depuis 21 ans
Le défenseur central du FC Barcelone, Eric García, a connu un match particulièrement défavorable lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid, disputée jeudi. Sa soirée a pris une tournure catastrophique avec une réalisation contre son camp suivie d’une expulsion, une séquence qui n’avait pas été observée dans l’effectif blaugrana depuis la saison 2004-2005.
Très tôt dans la rencontre, à la 7e minute, une intervention du défenseur a involontairement détourné le ballon dans ses propres filets, offrant ainsi l’avantage aux Madrilènes. Malgré les initiatives du Barça pour réagir par la suite, l’équipe a concédé plusieurs buts et s’est inclinée lourdement sur le score de 4-0.
L’après-midi s’est encore assombri pour García lorsque l’arbitre l’a expulsé peu avant la fin de la partie, vers la 85e minute, pour avoir stoppé une occasion manifeste de but. Ce cumul d’erreurs a coûté cher à son équipe et a fortement pesé sur le dénouement de la confrontation.
Sur le plan individuel, le joueur de 25 ans reste un élément régulièrement utilisé cette saison : il a été titularisé à 24 reprises et totalise 1 860 minutes de jeu. Sa polyvalence n’a toutefois pas suffi à empêcher cette déconvenue, qui rappelle que même les cadres peuvent connaitre des jours sans. Les observateurs et les supporters attendront désormais la prochaine sortie du club pour mesurer sa capacité à retrouver des performances plus conformes à son niveau habituel.