FC Barcelone : Eric García enregistre un record négatif jamais vu depuis 21 ans

Le défenseur central du FC Barcelone, Eric García, a connu un match particulièrement défavorable lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid, disputée jeudi. Sa soirée a pris une tournure catastrophique avec une réalisation contre son camp suivie d’une expulsion, une séquence qui n’avait pas été observée dans l’effectif blaugrana depuis la saison 2004-2005.

Très tôt dans la rencontre, à la 7e minute, une intervention du défenseur a involontairement détourné le ballon dans ses propres filets, offrant ainsi l’avantage aux Madrilènes. Malgré les initiatives du Barça pour réagir par la suite, l’équipe a concédé plusieurs buts et s’est inclinée lourdement sur le score de 4-0.

L’après-midi s’est encore assombri pour García lorsque l’arbitre l’a expulsé peu avant la fin de la partie, vers la 85e minute, pour avoir stoppé une occasion manifeste de but. Ce cumul d’erreurs a coûté cher à son équipe et a fortement pesé sur le dénouement de la confrontation.

