FC Barcelone: « C’est un défi pour le club et pour l’équipe » de gagner la Ligue Europa, selon Xavi

En conférence de presse, après la victoire contre Viktoria Plzen (2-4) ce mardi en Ligue des champions, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi a confié que son équipe allait désormais tout donner pour remporter la Ligue Europa.

Pour la deuxième saison consécutive, le FC Barcelone s’est fait éjecter de la Ligue des champions dès la phase de groupe. Le club blaugrana a toutefois terminé la phase de groupe de la meilleure des manières, s’imposant contre le Viktoria Plzen (2-4) lors de la sixième et dernière journée. Désormais, l’entraîneur des Culés, est focus sur la Ligue Europa, une compétition qu’il veut remporter avec son groupe.

« Nous sommes désormais obligés d’être performants, nous nous devons d’aller loin et d’essayer de gagner la Ligue Europa,. L’objectif est d’atteindre la finale et de la gagner, mais nous avons vu l’année dernière à quel point cette compétition est compliquée. Avec les équipes en lice cette année, la Ligue Europa est très belle, et c’est pourquoi nous allons nous battre. Nous allons essayer d’aller très loin. C’est un défi pour le club et pour l’équipe« , a lancé l’entraîneur catalan en conférence de presse.

Pour rappel, le FC Barcelone participera aux barrages, où il affrontera une équipe qui terminera deuxième de son groupe, pour pouvoir se hisser en huitièmes de finale de C3. Les hommes de Xavi pourraient tomber sur un gros morceau au prochain stade, notamment Manchester United. Les Reds Devils qui sont, avant le match de jeudi contre la Real Sociedad, deuxième de la poule E, représenteraient un sacré défi pour les Catalans.