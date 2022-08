FBF: Mathurin de Chacus réélu pour un nouveau mandat de 4 ans

Candidat à sa propre succession, Mathurin de Chacus a été réélu à la tête de la Fédération béninoise de football. C’est au cours de l’assemblée générale élective tenue ce samedi au siège de l’institution à Porto-Novo.

Sans surprise, Mathurin de Chacus a été réélu à la tête de la Fédération béninoise de football. Candidat à sa propre succession, le boss de la FBF a été reconduit pour un nouveau mandat de quatre ans. Avec sa liste « Allons plus loin », seule liste en lice, le président sortant a été plébiscité par l’ensemble des 69 délégués présents ce samedi à l’Assemblée générale élective au siège de l’institution à Porto-Novo.

Fédération Béninoise de Football : Confiance renouvelée pour Mathurin de-Chacus, un plébiscite inédit



Méga Sports pic.twitter.com/5xftvvIMBu — Evrard Fulgérale✪ (@FulgeraleD) August 20, 2022

Résultats de vote, assemblée générale de la fédération béninoise de football pic.twitter.com/KkIPW47gbA — Evrard Fulgérale✪ (@FulgeraleD) August 20, 2022

Avec un bilan en demi-teinte pour son premier mandat marqué notamment par un quart de finale à la CAN 2019 et une double défaite des Ecureuils face au Sénégal (1-3) et contre le Mozambique (0-1) en éliminatoire de la CAN 2023 (reportée à 2024), Mathurin de Chacus va essayer de faire mieux pour son second bail en tête de l’instance nationale.

Le président réélu sera attendu sur plusieurs chantiers dont la mise en place d’une Direction Technique Nationale, avec la nomination d’un sélectionneur pour les Ecureuils du Bénin, le développement du football à la base par l’organisation des championnats de catégories d’âge (U15, U17, U20) et la gestion des arbitres, qui percevront désormais un salaire mensuel (promesse du gouvernement).