Fauve Hautot franchit une nouvelle étape professionnelle avec Tomer Sisley après avoir officialisé sa grossesse

Fauve Hautot, célèbre danseuse reconnue du grand public grâce à sa participation à l’émission « Danse avec les stars », traverse une période marquante de sa vie. En février 2026, elle avait surpris les téléspectateurs en affichant un ventre arrondi lors d’une prestation émouvante sur « Time to Dance » de The Shoes, officialisant ainsi sa première grossesse avec son compagnon Romain Guillermic. Aujourd’hui, la danseuse de 40 ans confirme un tournant décisif dans sa carrière artistique en s’engageant sur le chemin de la comédie dramatique, avec un nouveau projet majeur en préparation sur TF1.

Lors de la conférence de presse de rentrée organisée par le groupe TF1 le 18 juin 2026 et animée par la journaliste Isabelle Ithurburu, la chaîne a dévoilé ses nouveautés dans le domaine de la fiction. Parmi les titres mis en avant figure « La Cible », une mini-série de six épisodes qui marque la première grande incursion de Fauve Hautot dans un rôle dramatique d’ampleur, après ses précédentes apparitions à l’écran notamment dans « Rien ne t’efface ». Cette nouvelle collaboration la réunit à Tomer Sisley, acteur de renom qui effectue son retour sur TF1 depuis le succès de la série « Balthazar ».

Cette mini-série promet de faire sensation, non seulement parce qu’elle rassemble deux artistes aux talents complémentaires, mais aussi par son intrigue haletante qui plonge le spectateur au cœur d’un thriller familier du genre policier. Le rôle proposé à Fauve Hautot atteste ainsi de sa volonté affirmée de dépasser l’image de danseuse étoile pour s’imposer comme une comédienne accomplie.

Une course contre la montre haletante pour Fauve Hautot aux côtés de Tomer Sisley

« La Cible », réalisée par Ivan Fegyveres, un metteur en scène réputé pour ses œuvres dans le domaine des fictions de genre telles que « Les Disparus de la Forêt-Noire » et « Pax Massilia », s’annonce comme un thriller intense et captivant. Le scénario, coécrit par Déborah Hadjedj-Jarmon, Laurent Vachaud et Thomas Boullé, suit l’histoire d’Hugo, incarné par Tomer Sisley. Hugo est un garde du corps en proie à des difficultés personnelles, notamment un divorce qui bouleverse sa vie.

Le récit bascule lorsque le jour de l’anniversaire de son fils, sa famille est enlevée : son ex-femme ainsi que leurs deux enfants disparaissent dans des circonstances mystérieuses. Rapidement suspecté par la police d’être le cerveau de cet acte, Hugo préfère prendre la fuite avant son éventuel déferrement afin de mener sa propre enquête. C’est dans cette cavale effrénée que le personnage interprété par Fauve Hautot joue un rôle central, apportant son poids à une intrigue aux multiples rebondissements.

Les investigations d’Hugo vont en effet révéler des secrets profondément enfouis au sein de sa famille, remettant en cause sa compréhension de sa femme et bouleversant ses certitudes. La mini-série promet ainsi un suspense soutenu, où la vérité se construit progressivement à travers des révélations choc. Outre le duo principal, le casting compte également la présence de Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon, Vincent Heneine, Laëtitia Eïdo, Kenza Saïb-Couton ou encore Jeremy Banster, donnant à la production un poids supplémentaire en termes d’expérience et de notoriété.

La consécration d’une reconversion réussie dans la comédie

Le tournage de « La Cible » a débuté le 26 août 2025 et s’est déroulé principalement entre Toulouse et Montpellier. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la trajectoire professionnelle de Fauve Hautot, qui, après avoir accumulé quelques premières expériences d’actrice dans des séries bien établies telles qu’« Astrid et Raphaëlle » ou « L’Art du crime », vient franchir un palier notable avec cette mini-série.

Son précédent rôle principal dans « Rien ne t’efface », une production pour TF1 où elle incarnait une assistante sociale aux côtés de Gwendoline Hamon, avait déjà commencé à asseoir sa légitimité devant la caméra. Cette nouvelle collaboration avec Tomer Sisley, qui fait son retour sur TF1 en tête d’affiche, confirme une évolution réussie dans sa carrière d’actrice, témoignant de sa capacité à embrasser des registres plus sérieux et dramatiques au-delà de sa renommée de danseuse.

Parallèlement à ses projets télévisuels, Fauve Hautot continue de mener une carrière scénique très active avec sa compagnie « Same But Different ». Elle prépare notamment le spectacle « Let’s Go », qui sera présenté à partir du 8 octobre 2026 au théâtre du 13ème Art. Cette période s’annonce donc particulièrement dense pour l’artiste, qui doit désormais conjuguer son engagement artistique avec les responsabilités liées à sa maternité imminente.