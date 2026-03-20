Faustine Bollaert : sa maison dans la station bretonne chantée par Nolwenn Leroy

20 mars 2026 : Faustine Bollaert célèbre ses 47 ans, un âge qui dessine l’équilibre d’une carrière médiatique et d’un ancrage familial bien ancré en Bretagne. Animatrice visible sur France Télévisions, elle a choisi Saint-Cast-le-Guildo comme lieu de refuge et de mémoire, un choix rendu plus symbolique encore par la référence musicale de Nolwenn Leroy à cette côte bretonne.

Visage familier du petit écran, Faustine Bollaert conjugue vie professionnelle rythmée par les plateaux et échappées iodées. Sa présence médiatique s’accompagne d’une volonté de préserver un espace personnel où s’enracine une histoire familiale plus ancienne que sa notoriété publique.

Le lien avec Saint-Cast-le-Guildo remonte à l’enfance : elle y allait déjà rendre visite à son grand-père. Ces séjours ont gardé une place centrale dans sa mémoire et se sont concrétisés à l’âge adulte par l’acquisition d’une maison correspondant à l’image qu’elle s’en était faite.

Une maison bretonne comme un rêve d’enfant devenu réalité

La demeure de Saint-Cast ne se résume pas à un simple bien immobilier. Elle est décrite comme une bâtisse familiale « surplombant l’océan, avec une tourelle en pierre grise », fidèle à l’imaginaire d’enfance qu’elle nourrissait. L’orientation vers la mer, la tourelle en pierre et la volonté d’un espace vivant font partie des caractéristiques qui ont guidé ce choix.

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Faustine Bollaert a voulu une maison pensée pour le mouvement : des pièces ouvertes, une porte qui reste entrouverte aux amis, et une cuisine devenue point de ralliement. Ses enfants, Abbie et Peter, y circulent librement, jouent et inventent des cachettes ; la maison est conçue pour être bruyante et animée plutôt que figée.

« Je ne rêvais que de ça », confiait-elle au sujet de ce projet : une habitation où les générations se croisent, où les vacances se vivent comme un rituel et où l’on entre sans frapper. Cette philosophie se veut en rupture avec l’image conventionnelle des résidences secondaires que l’on garde intactes pour les apparences.

Le choix de cet établissement balnéaire s’inscrit aussi dans une continuité culturelle. Saint-Cast-le-Guildo, station prisée des Côtes-d’Armor, a inspiré des artistes locaux. Nolwenn Leroy évoque le territoire dans la chanson Juste pour me souvenir, issue de son album Aux filles de l’eau, rappelant l’atmosphère maritime et la mémoire du lieu.

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Sur le plan pratique, l’animatrice partage sa vie entre la région parisienne, où se déroulent tournages et émissions, et la Bretagne. Longtemps installée dans l’Oise, elle effectue de nombreux allers-retours pour concilier obligations professionnelles et temps en famille.

À Saint-Cast, Faustine Bollaert trouve un cadre offrant une autonomie aux enfants : la possibilité d’explorer, de se déplacer et de vivre des journées rythmées par la mer, contrastant avec le quotidien urbain. Cette dimension familiale et la vie communautaire locale sont au cœur de son attachement.

Au fil des années, la maison est devenue un véritable quartier général pour la tribu : des vacances transformées en retrouvailles permanentes, des repas qui s’allongent et des journées organisées au rythme des marées. Une partie de sa famille possède également des biens dans la commune, renforçant ce sentiment de village élargi.