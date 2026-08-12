Faustine Bollaert lance une nouvelle aventure avec Bernard Montiel aux Enfants de la télé

Faustine Bollaert reprend les commandes de l’émission culte Les Enfants de la télé à partir de la rentrée 2026, marquant ainsi un nouveau départ pour ce programme emblématique du paysage audiovisuel français. La présentatrice sera entourée d’une nouvelle équipe composée de visages connus et de nouvelles personnalités, ce qui promet une refonte dynamique du format. Cette nouvelle version s’appuiera notamment sur des émissions thématiques, mêlant invités spécialisés et surprises, diffusées sur France 2 et la plateforme france.tv.

Le passage de témoin entre Laurence Boccolini et Faustine Bollaert s’est fait dans un contexte tendu. Laurence Boccolini a en effet révélé avoir été informée de son éviction dans des circonstances peu claires. Sur le plateau du Jet de Luxe, elle a expliqué ne pas avoir reçu de réponses de la production au moment de la signature de son nouveau contrat. Elle a appris son remplacement via un SMS de Faustine Bollaert, qu’elle a reçu tard un soir d’été, un message comportant des excuses et une assurance de sororité, un terme que Laurence a remis en question, soulignant l’absence de communication directe avant cette annonce. Cette situation a provoqué chez elle une certaine colère, témoignant des tensions qui peuvent exister dans les coulisses des programmes télévisés populaires.

Une nouvelle équipe aux côtés de Faustine Bollaert

Depuis 2025, Faustine Bollaert est à la tête de Les Enfants de la télé, et elle sera entourée dès la rentrée 2026 d’une équipe renouvelée. France Télévisions, dans un communiqué daté du 11 août 2026, précise que plusieurs nouveaux collaborateurs intégreront la production, apportant un souffle de fraîcheur au programme.

Parmi ces nouveaux membres figure Florian Gazan, dont la particularité familiale a retenu l’attention : son célèbre grand-père fut l’architecte de la maison du Cap Nègre, résidence emblématique de Carla Bruni. Florian apportera à l’émission un éclairage supplémentaire, appuyant ses interventions par des observations pertinentes et des informations contextualisées sur l’histoire de la télévision et les invités présentés.

Deux autres nouvelles recrues, Anne Boissard et Camille Fievez, participeront à l’émission en réalisant des happenings et en commentant l’actualité télévisuelle et les parcours des invités, chacun à leur manière, offrant ainsi une touche d’originalité et de modernité au programme.

Un autre élément notable sera la présence hebdomadaire d’un invité mystère chargé de surprendre le public et les participants. En complément, Bernard Montiel rejoint également l’équipe pour partager des anecdotes, des secrets de tournage et des récits sur les grands moments de la télévision, apportant un lien entre passé et présent.

Un autre changement pour l’émission

Le format même de l’émission se renouvelle avec une structure thématique. Chaque numéro sera désormais centré sur un thème précis, autour duquel seront invités des participants dont les parcours ou carrières résonnent avec le sujet abordé.

Les premiers numéros de la saison mettent l’accent sur la météo, avec une émission dédiée prévue pour le 30 août 2026. Le thème de la semaine suivante, le 6 septembre, portera sur les « reines de l’antenne », une thématique consacrée aux femmes emblématiques de la télévision française. Ces émissions seront accessibles au grand public sur France 2 et sur la plateforme francetv, garantissant une large diffusion.