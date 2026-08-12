Marc-Emmanuel Dufour : plus de 12 000 euros récoltés après l’incendie de son restaurant suisse

Marc-Emmanuel Dufour , ancien animateur de l’émission Tous Ensemble sur TF1, a vu son restaurant suisse, le Chalet de la Croix au Salève, ravagé par un incendie causé par la foudre. Ce sinistre, survenu le 4 août dernier, a détruit intégralement l’établissement que l’animateur avait patiemment rénové et développé ces dernières années. Après plusieurs mois d’efforts et d’importants investissements personnels, Marc-Emmanuel Dufour fait face à la perte totale de son projet, s’exprimant avec émotion sur l’ampleur des dégâts.

Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, Marc-Emmanuel Dufour a exprimé sa douleur et sa surprise face à cette catastrophe naturelle. Il expliquait que le feu avait été déclenché directement par un impact de foudre, un élément imprévisible et destructeur. Le Chalet de la Croix au Salève, qui avait bénéficié de travaux minutieux et de matériaux récupérés – dont des tuiles venant de Bron, près de Lyon – a été réduit en cendres. L’animateur, âgé d’une soixantaine d’années, a précisé qu’il avait mobilisé toutes ses économies pour bâtir ce lieu, en collaboration avec plusieurs entrepreneurs locaux. Cet incendie met ainsi en péril un projet bâti pas à pas, à l’image de ce qu’il avait réalisé dans l’émission télévisée qui l’a rendu célèbre.

Malgré sa peine, Marc-Emmanuel Dufour s’est montré solidaire envers les victimes des récents incendies en Gironde, rappelant que la foudre avait anéanti son restaurant, mais aussi soulignant que ce type de catastrophe naturelle concerne de nombreuses personnes. « La foudre nous a mis un genou à terre, mais on va se relever », a-t-il déclaré en soulignant la force destructrice de cet élément. Il a aussi insisté sur le fait qu’à présent, il était seul face aux conséquences de cet incendie, mettant en parallèle sa propre reconstruction avec celle qu’il avait initiée dans son émission, où il aidait les autres à rebondir après des difficultés.

Un élan de solidarité recueille plus de 12 000 euros

À la suite de cette tragédie, une cagnotte en ligne a rapidement été lancée pour soutenir Marc-Emmanuel Dufour dans cette épreuve. Cette initiative a rapidement rencontré un écho favorable auprès du public et des sympathisants, récoltant à ce jour plus de 12 486 euros. La cagnotte, accessible sur la plateforme Leetchi, s’approche ainsi de son premier objectif fixé à 15 000 euros.

Face à cet élan de générosité, Marc-Emmanuel Dufour a partagé lui-même la collecte sur ses réseaux sociaux, remerciant chaleureusement les milliers de personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien. Il invite simplement à amplifier cette mobilisation en partageant la cagnotte afin d’augmenter les aides financières dédiées à la reconstruction de son établissement.

Le Chalet de la Croix au Salève, lieu emblématique tenu par Marc-Emmanuel Dufour, reste pour l’instant fermé et gravement endommagé. Le montant récolté constituera un appui financier précieux dans les étapes à venir, notamment pour évaluer et entamer les travaux de remise en état ou de reconstruction. Cette initiative témoigne notamment de la fidélité des fans et du réseau de l’animateur, tous mobilisés après cet événement dévastateur.