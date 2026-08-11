Noémie de Lattre révèle avoir été violée à 5 ans et avoir souffert d’une amnésie traumatique de 40 ans

Le 11 août 2026, Noémie de Lattre a célébré ses 49 ans, un événement marqué cette année par une heureuse nouvelle : elle est enceinte à 48 ans. Actrice, dramaturge et essayiste, cette figure majeure du féminisme français s’est illustrée par son engagement et son franc-parler. Lors d’une récente émission télévisée, elle a livré un témoignage poignant sur son enfance, révélant une amnésie traumatique liée à un viol subi à l’âge de cinq ans. Cette révélation éclaire d’un jour nouveau son parcours personnel et professionnel, longtemps teinté par un traumatisme indicible.

Invitée de l’émission Ça commence aujourd’hui, animée par Faustine Bollaert, Noémie de Lattre s’est confiée sur un secret longtemps enfoui. Elle a ainsi révélé avoir été victime d’un viol durant son enfance, un souvenir qui avait totalement disparu de sa mémoire durant près de quarante ans. Cette amnésie traumatique a façonné son existence sans qu’elle puisse en percevoir l’impact sur ses choix et ses décisions. Ce bouleversement personnel s’inscrit dans un contexte familial difficile marqué par la séparation de ses parents et une scolarisation en internat très précoce.

Aujourd’hui reconnue pour son travail artistique et son engagement féministe, Noémie de Lattre partage une histoire personnelle lourde, révélant comment une blessure intime peut rester cachée et influencer durablement une vie entière. C’est notamment par le théâtre qu’elle a pu traduire sa douleur en expression, transformant ce vécu en force créatrice et militante, mêlant humour, gravité et revendication.

Une amnésie traumatique de 40 ans

Le récit de Noémie de Lattre dévoile une part sombre et méconnue de sa vie. Lors de son intervention télévisée, elle a expliqué avoir appris très tard le viol qu’elle a subi autour de l’âge de cinq ans, une mémoire fragmentée par un mécanisme de défense psychologique appelé amnésie traumatique. « J’ai vécu 40 ans en l’ignorant mais, en fait, il a infusé toutes mes décisions, tous mes choix, tout ce que je suis, tout ce que j’ai vécu », a-t-elle confié, soulignant à quel point ce traumatisme avait influencé son identité sans qu’elle en ait conscience.

Son enfance a été marquée par l’instabilité familiale, ses parents étant séparés. Elle a également été envoyée en pension très tôt, ce qui, selon ses propres mots, l’a obligée à devenir adulte prématurément. Cette précocité forcée a contribué à la construction d’une personnalité autonome mais aussi fragile. La réapparition soudaine de ce souvenir a permis à Noémie de Lattre d’éclairer certains comportements et choix qu’elle avait faits inconsciemment tout au long de sa vie.

Cette révélation a eu pour premier effet de moduler le regard porté sur son parcours, notamment en mettant en lumière la complexité de ses engagements. Son témoignage dans cette émission consacrée aux femmes dans l’humour a surpris les téléspectateurs, car elle y affichait une vulnérabilité rare, bien éloignée du personnage public combative qu’elle incarne habituellement.

Le théâtre, une thérapie salvatrice

Noémie de Lattre a souvent décrit la scène comme un espace essentiel pour sa survie psychique. « Le besoin d’être sur scène, d’être vue, d’être entendue, à un endroit au moins, c’était vital pour moi », a-t-elle expliqué, liant clairement son parcours artistique à son histoire personnelle. La scène devient ainsi un lieu d’expression privilégié où elle peut extérioriser sa douleur et défendre ses convictions.

Ses spectacles, comme Féministe pour Homme, nommé aux Molières en 2020, ou L’Harmonie des Genres, joué entre 2023 et 2024, abordent frontalement des thèmes tels que l’amour, le sexe ou encore les violences sexistes. Sa manière de jouer rapide et incisive est devenue sa marque de fabrique, mêlant dérision et engagement revendicatif. L’humour lui sert de levier pour briser les tabous et ouvrir le débat, sans jamais gommer la profondeur de son message.

Son engagement dépasse les planches puisqu’elle est également chroniqueuse à la radio et intervient régulièrement sur France Inter et France 5. Elle milite pour la « réconciliation des genres », refusant de voir une opposition franche entre hommes et femmes, et utilisant souvent l’humour pour rappeler que les hommes aussi sont victimes de discriminations telles que l’homophobie, le racisme ou les complexes liés au vieillissement.

Sa collaboration artistique avec Pierre Palmade a aussi été un élément important de sa carrière. Cette complicité lui a offert une visibilité élargie et lui a permis d’affiner son style d’humoriste engagée, capable d’allier critique sociale et divertissement.

Une vie personnelle qui se reconstruit

La vie personnelle de Noémie de Lattre a connu des hauts et des bas, notamment sur le plan sentimental. Elle a évoqué sa liaison avec Benjamin Castaldi, alors en couple avec Flavie Flament, un épisode qu’elle a découvert a posteriori. Mère d’un fils né en 2015 de sa relation avec l’acteur Nicolas Lumbreras, elle a su retrouver une stabilité avec son compagnon actuel, le scénariste Raphaël Guiard.

En 2026, elle a annoncé une seconde grossesse tardive, chance qu’elle a tenue à souligner sur les réseaux sociaux, alors même que la fertilité diminue avec l’âge. À 49 ans, ce nouvel événement personnel s’inscrit dans une trajectoire qui illustre la capacité à se reconstruire malgré un passé douloureux et complexe.