Julien Lepers : il n’a jamais aussi bien dormi qu’à la campagne dans sa maison aux poutres couleur framboise

Julien Lepers, figure emblématique du paysage audiovisuel français grâce à sa longue carrière à la tête de l’émission Questions pour un champion , reste une personnalité toujours très appréciée, même à 77 ans. Aux yeux du public, il est avant tout l’animateur énergique et passionné qui a illuminé les écrans de télévision pendant près de trois décennies. Cependant, derrière cette image médiatique forte se cache une facette plus intime et discrète, celle d’un homme qui a su trouver refuge et apaisement loin de la frénésie parisienne. Un lieu chargé d’histoire personnelle où il a pu se ressourcer et vivre des moments familiaux privilégiés.

Au cœur de la campagne normande, dans l’Orne, Julien Lepers s’est offert à la fin des années 1980 un corps de ferme au Merlerault. Ce domaine s’étend sur plus d’un hectare et s’est rapidement transformé en un havre de paix, loin des projecteurs et du tumulte de la vie parisienne. Cette propriété, devenue pour lui bien plus qu’une simple résidence secondaire, lui a offert un cadre propice à la sérénité et à la déconnexion.

La discrétion ayant toujours entouré ce lieu, il était peu connu du grand public jusqu’à ce que l’animateur accepte de dévoiler certains aspects en lien avec la mise en vente de cette ferme. Ici, loin des plateaux de télévision, Julien Lepers a construit une véritable bulle familiale où il a pu ralentir le rythme et se reconnecter avec la nature. Cette retraite nichée au milieu des arbres et des grands espaces lui a permis de retrouver ce qu’il décrivait comme une « pureté de l’air » et un sommeil réparateur, un bien précieux lorsqu’on a connu une vie professionnelle aussi intense.

Un refuge de près de 300 m² où il retrouvait enfin le sommeil

La demeure principale du domaine s’étend sur environ 300 m² et compte dix pièces, dont six chambres, plusieurs dépendances, ainsi qu’une petite tour qui apporte un charme supplémentaire à l’ensemble, qui évoque l’allure d’un manoir. La bâtisse, construite en pierre typique des anciennes fermes normandes, incarne un équilibre entre authenticité et confort moderne.

Lors d’une visite vidéo réalisée par l’agence immobilière en charge de la vente, Julien Lepers avait exprimé avec émotion son attachement à cette propriété. Il expliquait combien le calme et la nature environnante avaient changé sa qualité de vie : « Je n’ai jamais aussi bien dormi que chez moi à la campagne. La pureté de l’air… on sent que ça vient de l’océan ! ». Ce témoignage souligne l’importance que cette maison a eue pour lui dans son quotidien, loin des contraintes et du stress provoqués par son métier d’animateur.

Le jardin, élément fondamental du domaine, avait également un rôle symbolique et affectif très fort. Julien Lepers y avait planté plusieurs arbres, chacun représentant un moment clé de sa vie familiale. Un liquidambar pour la naissance de sa fille, ainsi que deux chênes pour célébrer l’arrivée de son fils. Ces végétaux sont devenus au fil des ans des témoins vivants de son histoire personnelle, inscrivant la maison dans le temps.

L’animateur évoquait aussi, avec une touche d’humour, que son fils avait été conçu dans cette propriété, ce qui illustre bien le rôle bien au-delà d’une simple résidence secondaire que cet endroit a joué dans sa vie.

Des poutres framboise, une cheminée et un véritable art de vivre

À l’intérieur, Julien Lepers avait veillé à préserver le caractère authentique de la ferme tout en y insufflant une touche personnelle forte. Le respect des matériaux anciens était une priorité, notamment avec le maintien des poutres en bois et des tomettes d’origine, caractéristiques des fermes normandes. Cependant, il n’avait pas hésité à apporter une note colorée unique : dans l’une des chambres, les poutres avaient été peintes en couleur framboise, une idée originale conçue avec une décoratrice d’intérieur.

Cette audace décorative créait un contraste marqué avec le style rustique et chaleureux des meubles en bois massif et l’immense cheminée qui dominait le salon. Ce foyer, centre névralgique du domaine lors des longues soirées d’hiver, incarnait à lui seul ce que recherchaient l’animateur : un lieu de quiétude, de confort et de simplicité loin du tumulte de sa vie publique.

Julien Lepers aimait à se poser devant cet immense foyer, en musique, appréciant parfois Chopin ou Elton John, illustrant ainsi un art de vivre posé et empreint de douceur. Cette maison reflétait un équilibre entre tradition et personnalité, entre authenticité et raffinement, qui correspondait parfaitement aux attentes d’un homme habitué au rythme effréné du monde télévisuel.

Une anecdote amusante associée à la petite tour du domaine alimenta encore le charme des lieux : lors de la première visite, en ouvrant une porte à l’étage, l’animateur était tombé nez à nez avec un grand oiseau sauvage, probablement une chouette ou un hibou, qui s’était envolé aussitôt. Ce moment, rapporté avec amusement, participe à l’image d’un refuge en harmonie avec la nature.

Une vente « la mort dans l’âme » pour tourner une page

En 2020, après plusieurs décennies à investir ce lieu intime, Julien Lepers a décidé de mettre son corps de ferme en vente, dont le prix n’a pas été rendu public. Cette décision, qualifiée par lui-même de « la mort dans l’âme », correspond à une étape importante dans sa vie. Il a choisi de s’installer définitivement sur la Côte d’Azur, à Nice, où il bénéficie désormais d’un cadre de vie plus ensoleillé et adapté à ses nouveaux projets personnels.

Cette vente marque la fin d’un chapitre, celui qui l’a vu construire une partie de sa vie familiale dans cette ferme normande. Malgré la séparation, le lien entre l’animateur et cette propriété reste fort, elle demeure la mémoire d’une époque marquée par la tranquillité, l’intimité et le ressourcement. Ce lieu a permis à Julien Lepers de concilier sa carrière publique et sa vie privée, dans un équilibre accessible uniquement grâce à cet espace retiré et chargé de sens.