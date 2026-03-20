Faustine Bollaert : en Bretagne ses voisins saluent sa simplicité

Faustine Bollaert , animatrice de France Télévisions très visible sur le petit écran, fête ses 47 ans le vendredi 20 mars et trouve en Bretagne, à Saint-Cast-le-Guildo, un refuge où voisins et commerçants louent sa simplicité et son sens du partage. Présente quotidiennement dans les médias, elle partage entre émissions télé et radio tout en cultivant une discrétion assumée dans sa résidence secondaire costarmoricaine.

Sur France 2, Faustine Bollaert anime chaque semaine le magazine « Ça commence aujourd’hui », diffusé du lundi au vendredi, un programme pour lequel elle recueille parfois des témoignages très douloureux de la part de ses invités. Elle officie également le dimanche à la présentation de « Les Enfants de la TV », participe aux émissions « Prodiges » (France 2) et « La Boîte à secrets » (France 3), et a intégré la grille de RTL avec « Un jour, une vie », diffusée du lundi au vendredi de 9h30 à 10h. Cette activité soutenue illustre le rythme intense décrit dans plusieurs articles et interviews.

Mère d’Abbie et Peter et ancienne compagne de l’écrivain Maxime Chattam, Faustine Bollaert se dit souvent « à 100 à l’heure ». Pour ralentir et se ressourcer, elle a investi depuis plus de cinq ans dans une maison en Bretagne, située dans une commune de moins de 4 000 habitants où elle a gardé des attaches familiales et des souvenirs d’enfance, selon un entretien accordé à Paris Match en janvier 2025.

Saint-Cast-le-Guildo : un ancrage local apprécié par les voisins

Dans les Côtes-d’Armor, à Saint-Cast-le-Guildo, les habitants interrogés par Purepeople décrivent une animatrice accessible et discrète. L’artisan pâtissier glacier-chocolatier de la boutique A la belle Meunière explique qu’elle vient dans la station depuis son enfance, que sa famille fréquentait déjà l’établissement et qu’elle apprécie un dessert local appelé le Castin — une meringue aux amandes, crème vanille et crème praliné — qu’il évoque en détails.

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Le même commerçant souligne qu’il l’a vue durant l’été et que, bien qu’elle ne se cache pas, elle porte parfois une casquette pour préserver son intimité : « Elle ne se cache pas mais elle met des casquettes pour être tranquille. Elle se préserve un peu, c’est normal. C’est une femme très simple », rapporte-t-il.

La gérante du restaurant La Table de Jean confie également que les relations sont cordiales et sans artifice. Selon elle, Faustine Bollaert ne se distingue pas de son image publique dans le comportement : « On s’entend très bien, elle n’est pas différente de son image publique. Elle se soucie de savoir si on va bien, elle nous pose des questions sans arrière-pensée… On passe du temps ensemble, on discute comme si on était des amis. »

La restauratrice ajoute que l’animatrice se montre attentive au bien-être des personnes autour d’elle et apprécie le côté chaleureux du lieu, un élément qu’elle considère sans doute déterminant dans son attachement à cette station balnéaire où elle possède une maison.