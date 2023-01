Faure Gnassingbé tente un rapprochement avec le putschiste Ibrahim Traoré du Burkina

Après la médiation réussie au Mali, est-ce une nouvelle mission pour Faure Gnassingbé ? Le président togolais vient d’envoyer au Burkina faso son ministre des Affaires étrangères pour « réaffirmer le soutien de son pays » au Capitaine Ibrahim Traoré.

Le Président de la Transition au Burkina faso, le capitaine Ibrahim Traoré peut désormais compter sur le soutient indéfectible de Faure Gnassingbé, Président de la République du Togo depuis 2005. Mercredi 25 janvier, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, s’est rendu à Ouagadougou avec une message du Président togolais Faure Gnassingbé.

« C’est surtout un message d’amitié et de soutien à la fois au peuple et au gouvernement burkinabè », a déclaré le ministre togolais qui est porteur d’un message du Président Faure GNASSINGBE à son homologue burkinabè le Capitaine Ibrahim TRAORE. « Nous sommes venus rassurer le Président de la Transition, au nom du Président Faure GNASSINBGE, que le Togo reste disposé, aux côtés du Burkina Faso, et à soutenir le peuple burkinabè pendant cette période de Transition », a soutenu Robert DUSSEY.

Rapprochement entre Lomé et Ouagadougou

Après avoir pris le pouvoir le 24 janvier 2022, l’officier Paul-Henri Sandaogo Damiba avait effectué discrètement en aout 2022 dernier une visite présidentielle au Togo. Egalement, avoir été renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a choisi de se retirer des affaires pour partir au Togo.

Si rien n’a été dévoilé des négociations et l’accord qui ont conduit Damiba à aller s’installer à Lomé, cette première visite d’un officiel du Togo au Burkina Faso depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré illustre le positionnement stratégique engagé par Faure Gnassingbé. Est-ce un nouveau champ de médiation que veut s’offrir Faure Gnassingbé après celui du Mali avec l’affaire des 49 soldats ivoiriens ?